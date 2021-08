Amsterdams zero energy hotel in de belangstelling

Twee jaar geleden opende Hotel Breeze haar deuren met een uniek energieconcept, gebaseerd op wat we hebben geleerd van termieten. Hoe staat het na twee jaar met de grensverleggende techniek in dit inmiddels tot Four Elements Hotel omgedoopte pand?

De innovatieve en grensverleggende eco-techniek in het Four Elements Hotel maakt gebruik van natuurlijke elementen: aarde, wind en zon. Het oorspronkelijke concept bestaat uit een installatie op het dak die wind opvangt en het gebouw in stuurt, maar ook wind opvangt om turbines te laten draaien. Dat laatste bleek echter niet haalbaar op de locatie van het relatief lage hotel. Wel wordt er wind (=lucht) naar een verticale constructie in het midden van het gebouw gestuurd, de Klimaatcascade. Hier worden bovenin druppels water van 13 graden Celsius het kanaal in gesproeid.

Individuele temperatuur

Door deze waterval wordt in de zomer de buitenlucht afgekoeld tot een temperatuur van ongeveer 18 graden. In de winter springen warmtepompen bij om de lucht op kamertemperatuur te brengen. De waterdruk die de cascade door de neervallende druppels oplevert, zorgt verder voor de toevoer van de lucht via luchtverdeelkanalen naar de hotelkamers. Ventilatorconvectoren zorgen uiteindelijk per kamer of ruimte voor de individueel gewenste temperatuur. Ondertussen worden de waterdruppels in de kelder opgevangen, gewassen, gefilterd, gekoeld en weer teruggepompt naar de sproeiers.

Het concept van ontwerper Ben Bronsema (foto rechts) resulteerde in een EPC van 0 (nul) en een BREEAM Excellent certificering. Daarnaast werd het hotel onderscheiden met de prestigieuze EZK energie award 2019 (RVO). In juni 2019 opende het hotel haar deuren, dus het is de hoogste tijd voor een evaluatie met de ontwerpers van dit eerste zero energy hotel ter wereld.

Foto boven: Four Elements Hotel