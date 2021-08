Innovatieve verwarming met behulp van rivierwater

Het drijvende Floating Office Rotterdam wordt de komende jaren innovatief en circulair verwarmd en gekoeld. Hiervoor wordt water uit de Rijnhaven gebruikt, dat gelijk aan de seizoenen van de natuur afwisselend wordt ingezet voor een duurzaam comfort.

Het Floating Office Rotterdam is het grootste drijvende kantoor ter wereld en gerealiseerd voor het VN Klimaatcentrum (Global Center on Adaptation - GCA). Duurzaamheid en circulariteit hebben centraal gestaan bij de ontwikkeling. Niet alleen tijdens de bouw, maar ook na de oplevering. Daarvoor investeert Eteck in de opwekking van warmte en koude en draagt gedurende de exploitatie in belangrijke mate bij aan die duurzaamheid en circulariteit.

Het houten gebouw, 3.500 vierkante meter groot, wordt door een innovatief installatiesysteem voorzien van duurzame warmte en koude. Daarbij wordt gedurende de seizoenen van het jaar gebruikgemaakt van de warmte en koude van het water uit de Rijnhaven. De installatie is inmiddels door Roodenburg Groep geplaatst in de drijvende bakken waarop het kantoor is gebouwd. Deze bakken fungeren als een grote warmtewisselaar en verzorgen zo de koeling en verwarming van het gebouw. Het rivierwater is een vrijwel onuitputtelijke bron van warmte en koude en gaat dagelijks twee meter op en neer door het getij.

Demontabel

Bij het ontwerp is veel aandacht besteed aan het minimaliseren van de footprint. Het 70 meter lange, 24 meter brede en 3 lagen tellende kantoor bevat diverse state of the art duurzaamheidsmaatregelen. Zo is het gebouw volledig demontabel, ligt er 900m2 aan zonnepanelen op het dak en zorgt het ‘groene’ dak aan de andere zijde voor opname van regenwater. Het gebouw is zo zelfvoorzienend en volledig energieneutraal geworden.

Het gebouw is ontworpen door Powerhouse Company en ontwikkeld door Red Company. Beide bureaus hebben zich op de eerste verdieping en de begane grond gevestigd. Het nieuwe klimaatcentrum van de Verenigde Naties bevindt zich op de bovenste verdieping. Op de begane grond heeft ook ABN AMRO een kantoor en bevindt zich verder openbare horeca, een buitenterras en een drijvend zwembad (foto: archiefbeeld van het ontwerp).

Floating Office Rotterdam maakt onderdeel uit van een grootschalig project in de Rijnhaven van Rotterdam. Er wordt naast een (deels) drijvend stadspark en strand ook hoogbouw ontwikkeld met 2.000 tot 2.500 woningen. De drijvende onderdelen worden met elkaar verbonden door steigers. Ook de kades langs de Wilhelminapier worden van groen voorzien, waardoor er een aangenaam wandelpad rond de Rijnhaven ontstaat.

