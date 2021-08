Intuïtieve bedienmodule voor luchtbehandelingskasten

De eenvoudig te bedienen BMK Touch van WOLF is nu ook geschikt voor de luchtbehandelingskasten KG Top en KG Flex. Eerder dit jaar deed deze bedienmodule zijn intrede al bij de HR-WTW compact units van WOLF Energiesystemen.

De bedienmodule BMK Touch maakt een scala aan individuele instellingen mogelijk en kent toch een zeer eenvoudige bediening. De module kan geïntegreerd worden, maar is ook beschikbaar als opbouwvariant. Het product is ingericht met een duidelijke menustructuur en is geoptimaliseerd voor een zo laag mogelijk energieverbruik en optimaal comfort.

De bedienmodule is ook uitgerust met een functie voor het uitvoeren van een periodieke filtertest. Hiermee wordt de huidige vervuilingsgraad van de filters bepaald. Mede daardoor is de BMK Touch uiterst intuïtief. Met een voorspellende vervangingsindicator is aan extra filterbewaking gedacht. Het 4,3 inch kleuren touchscreen is zelfs te bedienen met handschoenen aan.

KG Flex

Nu de BMK Touch ook geschikt is voor luchtbehandelingsunits maakt WOLF de onlangs geïntroduceerde serie KG Flex compleet. Met de ontwikkeling van deze nieuwe serie heeft WOLF voor iedere vraag een passende oplossing. De KG Flex (foto onder) kan op basis van individuele eisen op maat worden ontworpen. De serie biedt aanzienlijk meer flexibiliteit in hoogte en breedte en is geschikt voor zeer grote luchthoeveelheden: tot 350.000 m³/h. Daarmee biedt de KG Flex-serie maatwerk en een zeer efficiënte luchtbehandeling voor elk bouwproject.

In totaal omvat het brede assortiment luchtbehandeling van WOLF combineerbare, compacte units tot 20.000 m³/h (Comfortklasse), modulaire oplossingen voor middelgrote luchthoeveelheden tot ongeveer 40.000 m³/h (KG Top) en afzonderlijke, op maat gemaakte luchtbehandelingskasten met kleine tot zeer grote luchthoeveelheden tot 350.000 m³/h (KG Flex).

De BMK Touch is in de showroom van WOLF in Kampen werkend te zien.

Bron tekst & foto’s en meer informatie: WOLF Energiesystemen B.V.