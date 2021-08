Kiezen van de juiste airco is een koud kunstje

Het is niet bepaald de zomer geworden, waar de meeste mensen op hoopten. Dat de temperaturen tijdens de zomermaanden gemiddeld aan het stijgen zijn is echter zonneklaar. Een airconditioner kan dan het comfort in huis aanzienlijk verhogen, zeker als daar ook thuisgewerkt wordt. Je hebt de keuze uit een breed scala aan klimaatoplossingen en hoe je tot jouw keuze komt, doen we hieronder uit de doeken.

Het selecteren van de juiste airco vraagt om een passend advies. De oplossingen die vandaag de dag op de markt beschikbaar zijn, vertegenwoordigen specifieke kenmerken die passen bij verschillende (woon)situaties en voorkeuren. Waar moeten installateurs consumenten dan op attenderen bij het kiezen van een nieuwe airco? Martin Pennings, service manager bij LG Air Solution, deelt enkele verfrissende inzichten.

Brede inzetbaarheid

Met de zomerse hitte op de loer zijn veel eindgebruikers al gauw geneigd om voor een airconditioner te kiezen die enkel kan koelen. Een split unit airconditioner kan echter meerdere kamers zowel koelen als verwarmen. Dan blijft het huis in de zomer comfortabel koel en zijn de kamers behaaglijk warm in de winter. De verwarming hoeft daardoor geen extra overuren te maken, wat een positieve impact heeft op de energierekening. Pennings: “Een split-airco kan een ruimte niet alleen koelen, verwarmen en ontvochtigen, maar ook de lucht zuiveren. Dat draagt dus extra bij aan het algehele binnenklimaat.”

Certificering

De impact van een airconditioner op het milieu speelt tegenwoordig een belangrijke rol in de keuze van consumenten. Zeker nu er met behulp van energielabels en andere certificeringen meer inzicht ontstaat in de prestaties en energiezuinigheid van een product. Aan het energielabel zien eindgebruikers bijvoorbeeld hoe zuinig een apparaat is vergeleken met andere apparaten van dezelfde omvang. Energielabel A+++ biedt daarin de meest zuinige optie.

Met het oog op duurzaamheid is het voor consumenten daarnaast aan te raden om te kiezen voor een airconditioner die gebruikmaakt van het koudemiddel R32. Dit koudemiddel heeft een veel kleinere impact op het milieu dan bijvoorbeeld R410A. “Bij LG blijven we ons inzetten om HVAC-toepassingen te creëren, die beter zijn voor eindgebruikers, het milieu en de toekomst van onze planeet”, licht Pennings toe. “Dankzij een lagere geluidsemissie en een lager energieverbruik is de Dual Inverter Compressor daar een goed voorbeeld van.”

Spraakbesturing

Het installeren van een airconditioningsysteem is een specialistische aangelegenheid. Dit is een taak die is weggelegd voor installateurs met het juiste certificaat, vanwege het koudemiddel in de airconditioner. De installateur is op de hoogte van alle installatievoorwaarden om er voor te zorgen dat het airconditioningsysteem optimaal kan presteren. Daar hoeft de eindgebruiker, na het kiezen van de juiste klimaatoplossing, zich geen zorgen over te maken. Voor diegene staat de gebruiksvriendelijkheid namelijk veel hoger op de agenda.

Via intuïtieve (afstands)bediening, met apps en zelfs met spraakbesturing, wordt het gemak voor de consument telkens weer verhoogd. Daarbij is LG de eerste in de markt met Nederlandse spraakbediening via Google Assistant. Hierdoor wordt het mogelijk om op afstand en binnen een paar seconden de temperatuur per kamer af te stemmen en te monitoren.

Daarnaast laat het airconditioningsysteem het actuele energieverbruik zien en dit maakt de eindgebruiker meer energiebewust. Via ‘Energy Control’ kan het energieverbruik van de airconditioning ook nog worden aangepast.

De beste in de test

Ten slotte kun je ook reviews en testen raadplegen, wanneer je twijfelt over het aanschaffen van een airco. De Consumentenbond heeft onlangs een test uitgevoerd met tien verschillende split-airco’s, waarbij werd getest hoe goed deze koelen, ontvochtigen, ventileren en verwarmen. De LG Prestige (F09MT NSM / F09MT U24) heeft daarbij de titel ‘Beste uit de test’ ontvangen.

“De LG Prestige is breed inzetbaar, energiezuiniger en zeer gebruiksvriendelijk. Onder meer via de LG ThinQ-app en Google Assistant is de split-airco te bedienen”, vertelt Pennings. “We zijn daarom enorm trots op het resuotaat van deze test van de Consumentenbond. Het kan zowel installateurs als eindgebruikers helpen tijdens het selectieproces om de klimaatoplossing te kiezen die het beste op de woonsituatie en wensen aansluit.”

Bron tekst en foto: LG Air Solution