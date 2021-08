John Williams spreekt bewoners over all-electric wonen

De communicatie rondom de energietransitie ligt voor een belangrijk deel op de schouders van de installateurs. Dat vindt Alklima, exclusief distributeur van de klimaatoplossingen van Mitsubishi Electric. Dat terwijl de complete keten dit op zou moeten pakken. Samen met John Williams maakte ze films bij particulieren en ondernemers over de ervaringen met een warmtepomp.

De toepassing van een warmtepomp betekent dat je geen gebruik meer hoeft te maken van fossiele brandstoffen en dat je een hoog energetisch rendement haalt. Uit de reeks blijkt dat deze voordelen bij de meeste mensen nog niet bekend zijn. Er spelen wel veel vragen: hoe groot is de binnenunit, maakt de buitenunit veel geluid en is het in de winter voldoende warm?

Om die vragen te beantwoorden lanceerde Alklima de Balance Living-campagne. Vanaf 29 juli komt iedere twee weken een nieuwe film online via YouTube, Facebook en andere social media-kanalen van Alklima. John Williams gaat onder andere langs bij een Nul op de Meter-woning, waar de enige verwarming vloerverwarming is, door het hele huis, zelfs op zolder. Een warmtepomp zorgt voor warmte en koude en de buitenunit zie je bijna niet, want die is weggewerkt in een schoorsteen.

Bekijk de afleveringen op het YouTube-kanaal van Alklima. Inmiddels vind je hier de eerste twee afleveringen terug.