Verhuur warmtepompen brengt energiebesparing dichterbij

Met de keuze voor de Elga Ace van Remeha zorgt econic voor een impuls op de markt van het verhuren van warmtepompen. Met deze hybride warmtepomp komt de besparing op de energiekosten voor bewoners ineens snel dichterbij.

Als snelgroeiende speler op de markt voor de verduurzaming van woningen, kiest econic ervoor om hybride warmtepompen van Remeha te gaan verhuren. Consumenten kunnen het huurbedrag terugverdienen op de stookkosten. De keuze voor de Remeha Elga Ace is gebaseerd op de goede prijs/prestatieverhouding.

De Elga Ace heeft als hybride warmtepomp zijn sporen al verdiend. Het is een systeem dat vaker in testen van onder meer de Consumentenbond sterk naar voren komt. Bovendien stuurt de Elga Ace, als enige in de markt, de cv-ketel via OpenTherm aan. Ongeacht het merk kan de cv-ketel dan op een modulerende wijze functioneren. Daarmee is dit systeem van Remeha bij uitstek geschikt voor de verduurzaming van bestaande woningen.

Overnames

Over enkele jaren wil econic jaarlijks 40.000 woningen verduurzamen. Het bedrijf kende in de afgelopen periode een snelle groei. Enerzijds door autonome groei en anderzijds via gerichte overnames. In de nieuwbouw biedt econic inmiddels all-electric klimaatsystemen aan, waarvoor ze de klanten een vast bedrag per maand in rekening brengt.

De investeringen, maar ook het gebruik en onderhoud zijn in dat maandbedrag verwerkt. Voor de bestaande bouw gaat econic nu hetzelfde doen, maar dan met de Elga Ace. Een groot voordeel van dit hybride warmtepompsysteem is dat deze met elk type afgiftesysteem kan samenwerken.

Koude dagen

In een hybride systeem werkt de warmtepomp naadloos samen met een bestaande of nieuwe hr-ketel. De warmtepomp haalt tijdens de meeste dagen warmte uit de buitenlucht en verwarmt daarmee de woning. Alleen op zeer koude dagen of om voldoende warm tapwater te produceren, geeft het warmtepompsysteem een seintje aan de cv-ketel, die dan bijspringt en de extra warmtebehoefte invult.

De cv-ketel wordt zo alleen voor warm tapwater en bijverwarming gebruikt, waardoor de bewoner direct tot 70% bespaart op het gasverbruik. Omdat de warmtepomp de meeste tijd van het jaar met een hoger rendement verwarmt dan de cv-ketel, zal de gebruiker direct substantieel besparen op de energiekosten.

Koopt de consument voor de warmtepomp groene stroom in, dan zet hij of zij helemaal een forse stap in de verduurzaming van zijn of haar energiegebruik. Daarmee is dit de snelste manier voor Nederland om in de woningbouw substantieel CO 2 te besparen en bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van 2030.

Bron: persbericht Remeha

Foto boven: Joris Jonker, ceo van econic (links) en Arthur van Schayk, ceo van Remeha vieren de samenwerking op het gebied van hybride warmtepompen.