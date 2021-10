Eerste kantoor met gecertificeerd Binnenklimaat Label

In Gouda is het kantoorgebouw van DWA als eerste in Nederland voorzien van een gecertificeerd Binnenklimaat Label. Het gerevitaliseerd kantoorgebouw ontving meteen het hoogst haalbare label: Binnenklimaat Label A ‘zeer goed’. Met dit nieuwe label kunnen zowel gebouweigenaren als werkgevers aantonen dat de werkplek gezond en comfortabel is.

De normen van het Binnenklimaat Label worden getoetst aan de hand van vier onderdelen uit het Programma van Eisen Gezonde Kantoren: lucht, licht, klimaat en geluid. Het PvE Gezonde Kantoren is een handreiking voor het ontwikkelen en herontwikkelen van kantoren die niet alleen energiezuinig moeten worden, maar ook gezond en comfortabel moeten zijn. Voor de vier onderdelen zijn drie ambitieniveaus geformuleerd. Klasse C geeft een ‘voldoende’ aan, klasse B betekent ‘goed’ en de beste beoordeling is klasse A, met een ‘zeer goed’.

“Met deze onafhankelijke methodiek”, vertelt Remi Hompe, directeur bij Binnenklimaat Nederland, “zorgen we ervoor dat het in één oogopslag duidelijk is hoe het met het binnenklimaat van een gebouw gesteld is. Je moet als eigenaar kunnen zeggen ‘ik wil een klasse A-gebouw’ en er zeker van zijn dat vooraf gestelde prestatie-eisen ook behaald worden. Daarom is borgen en monitoren een belangrijk onderdeel van het label.”

Smart-Sensor

Voor het tot stand komen van een Binnenklimaat Label wordt een inspectie op locatie uitgevoerd, enquêtes gehouden en binnenklimaatdata verzameld. Voor het definitieve label wordt een jaar lang klimaatdata verzameld via een standaard meetkit of gegevens uit een Smart-Sensor-netwerk. Niet alleen temperatuur, vocht en CO 2 worden gemeten, ook fijnstof is aan de data-collectie toegevoegd.

“Omdat ons kantoor in Gouda al voorzien was van een Smart-Sensor-netwerk”, aldus Wilfred van der Plas, expert Smart Buildings (DWA), “hadden wij een enorme voorsprong. Hierdoor konden we alle data snel en eenvoudig ontsluiten voor het Binnenklimaat Label. Voor de situaties van toepassing konden we met draadloze sensoroplossingen komen tot de input voor het Binnenklimaat Label. Voor ons stopt het niet met het verkrijgen van het Binnenklimaat Label, door inzet van ons platform hebben wij real-time inzicht in het binnenklimaat en de energieprestatie van het gebouw.”

“Bij de renovatie van ons kantoor in Gouda”, vertelt Jaap Dijkgraaf, algemeen directeur bij DWA, “is vanzelfsprekend aandacht besteed aan gezondheid en comfort. Het is voor ons buitengewoon inspirerend dat onze resultaten getoetst en gewogen zijn en bekroond met Binnenklimaat Label A ‘zeer goed’. Opnieuw hebben we daarmee aangetoond dat met vakmanschap, creativiteit en doorzettingsvermogen ook bij renovatie hoge standaarden zijn te halen.”

Organisaties die het Binnenklimaat Label behalen, komen in een database van gebouwen die aantoonbaar gezond zijn. Het label is ontwikkeld vanuit platform Binnenklimaattechniek, door Binnenklimaat Nederland, TVVL, TNO, BBA, OfficeVitae en DWA.

Meer informatie: www.binnenklimaatlabel.nl.

Bron & foto boven: DWA