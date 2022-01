Optimaal toepassen van geluidseisen voor warmtepompen

Lucht/water warmtepompen spelen een belangrijke rol in de energietransitie en zullen de komende jaren steeds vaker worden toegepast. Het geluid dat deze warmtepompen maken, stelt extra eisen aan de kwaliteit en plaatsing. Ontdek de belangrijkste eigenschappen van geluid en mogelijkheden voor een goede plaatsing van warmtepompen in een nieuwe, gratis whitepaper.

Iedere buitenunit van een warmtepomp maakt geluid. Over het algemeen geldt dat geluid door iedereen anders wordt ervaren. Wat voor de ene persoon ‘veel’ geluid is, wordt door een ander niet eens opgemerkt. Maar wat is geluid?

Geluid is de hoorbare verandering van de luchtdruk die wordt veroorzaakt door een geluidsbron, zoals de compressor of ventilator in het buitendeel van een warmtepomp. Daarbij ontstaan trillingen van de lucht en die lucht transporteert het geluid verder. De trillingen van de lucht brengen uiteindelijk het trommelvlies van een oor in beweging.

Nieuwe geluidseisen

Per 1 april 2021 gelden er nieuwe geluidseisen voor nieuw te plaatsen, buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude-opwekking. Deze wijzingen zijn opgenomen in het vernieuwde Bouwbesluit 2012.

Dit zijn de nieuwe eisen:

De geluidseisen hebben betrekking op alle nieuw te plaatsen warmte- en koude-opwekkers (warmtepompen en airco’s).

De geluidseis heeft betrekking op de aangrenzende woningen en/of appartementen.

Bij het vervangen van een bestaande warmtepomp of airco gelden de nieuwe geluidseisen ook.

Deze gelden voor alle bouwwerken met een woonfunctie die bouwvergunningplichtig zijn.

Voor grondgebonden woningen is de norm van toepassing in de tuin of op het balkon van het aangrenzende perceel en/of nabij de te openen ramen of deuren.

Bij appartementen is de norm van toepassing op de te openen ramen en deuren.

Een warmtepomp op het dak kan verwerkt worden in een prefab schoorsteen/dakkap-constructie die het geluid reduceert (foto ATAG).

De Rijksoverheid ontwikkelde bij het nieuwe besluit een rekentool om geluidswaarden van warmtepompen en airco’s te kunnen berekenen. In de whitepaper vind je inhoudelijke informatie over de nieuwe wetgeving, een toelichting op een aantal begrippen, verdere verdieping van de materie en informatie over de nieuwe rekentool. Ook wordt ingegaan op het dempen en afschermen van geluid bij de toepassing van warmtepompen. Zo wordt duidelijk hoe kan worden voldaan aan de nieuwe geluidseisen.

Ontdek nu alle info over de geluidseisen in deze gratis whitepaper van ATAG.