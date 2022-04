Ambities energieprestaties woningbouw zijn verzekerbaar

Als het gaat om de energieprestatie van nieuwbouwprojecten leggen gemeenten, ontwikkelaars, investeerders, woningcorporaties en bouwers de lat steeds hoger. Niet zelden wordt in de initiatieffase energieneutraal of NOM geambieerd in plaats van de minimale eis van BENG. Voor partijen die moeite hebben om hun ambities ook daadwerkelijk te realiseren, is er een nieuwe kennispaper verschenen. Daarin lees je dat de ambities ook verzekerbaar zijn.

In het vierde en laatste deel van een serie kennispapers toont House Energy Optimum (HEO) welke stappen er moeten worden doorlopen om de gekozen ambities te behalen. In het document wordt een concrete projectcase belicht over 45 woningen in Noordeloos (Gemeente Molenlanden in Zuid-Holland).

Dat ambities in veel gevallen niet of lastig haalbaar zijn, is logisch te verklaren als we kijken naar het traditionele ontwikkelproces. Ontwikkelaars en woningcorporaties zijn in de vroege planfase vooral bezig met het ontwikkelen van plannen die aansluiten op de woonbehoefte, het budget en de voorwaarden van de gemeente. Zaken als wijkinrichting, het soort woningen, de gewenste uitstraling en de verkoop- of verhuurprijs staan daarbij centraal.

Zelden wordt in de vroege planfase rekening gehouden met de indeling, isolatiegraad en installaties van woningen. Terwijl dit essentiële onderdelen zijn voor de uiteindelijke prestaties. Door onvoldoende integrale afstemming zien we dat plannen herhaaldelijk worden gewijzigd en budgetten worden overschreden. Daarom worden ambitieuze plannen in de loop van het proces vaak afgeschaald.

Basissysteem

HEO toont in de kennispaper dat het door gebruik te maken van slimme nieuwbouwconcepten ook anders kan. Om betaalbare woningen met verzekerbare (energie)prestaties te realiseren, is het HEO Smart Concept ontwikkeld. Dit is een basissysteem voor eengezinswoningen, starterswoningen en levensloopbestendige woningen.

Hiermee verloopt de communicatie tijdens planvorming en kavelindeling beduidend sneller dan normaal. Ook wordt zekerheid geboden over het gegeven dat de woningen bij oplevering daadwerkelijk presteren en betaalbaar zijn. Ambities als BENG, energieneutraal en NOM zijn met het HEO Smart Concept zelfs verzekerbaar.

Concrete projectcase

In het vierde en laatste deel van de serie kennispapers laat HEO zien hoe ontwikkelaars, investeerders, corporaties en bouwers kunnen worden geholpen bij hun ontwikkelopgaven.

In de kennispaper over de 45 woningen in Noordeloos wordt ingegaan op:

Keuzevrijheid in woningtypes, architectuur, energieprestatie en technieken; Eenvoudig voldoen aan BENG; Opschalen naar energieneutraal; Met zekerheid naar Nul op de Meter (NOM); De juiste keuze voor uw project.

Webinar

Het vierde deel van de serie kennispapers is gratis te downloaden op www.bouwheo.nl/downloads.

Wil je liever bijgepraat worden over BENG, energieneutraal en NOM en zelf vragen stellen? Dan is het gratis webinar interessant, dat plaatsvindt op dinsdag 12 april 2022 om 15.00 uur via deze link.

Heb je deel 1, 2 of 3 van deze serie kennispapers gemist? Deze uitgaven zijn ook nog gratis te downloaden via www.bouwheo.nl/downloads.