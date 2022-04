Aandeel luchttechnische installaties in prefab groeit

Uit onderzoekt blijkt dat iets meer dan 15% van de luchttechnische installateurs werkt voor een woningfabriek of zelf prefab-installaties maakt voor de (industriële) woningbouw. Veel partijen zijn het wiel nog aan het uitvinden.

De industriële woningbouw biedt veel nieuwe kansen voor installateurs. Voor Ventilair, leverancier van ventilatie-oplossingen was dat aanleiding om een onderzoek te houden onder W-installateurs die luchttechniek als dienst hebben. Hoeveel luchttechnische installateurs zijn er bezig met prefab? Het onderzoek werd afgelopen kwartaal uitgevoerd door bureau Wolting.

Naast het algemene beeld (de genoemde 15%) zoomt het onderzoek ook in op middelgrote en grote installateurs (20+ medewerkers). In dat segment is het percentage zelfs al hoger dan 20%. Naar verwachting zal dit getal de komende jaren snel verder stijgen.

Industriële woningbouw

Prefab bouwen, ook wel industriële woningbouw genoemd, is inmiddels niet meer weg te denken in de bouwwereld. De ontwikkelingen binnen de industriële woningbouw gaan momenteel erg snel. Woningfabrieken lijken als paddenstoelen uit de grond te schieten. En volgens de experts is dat hard nodig, willen we 100.000 woningen per jaar kunnen bouwen.

Uit deze woningfabrieken rollen complete woningen ‘van de band’. Maar er zijn ook steeds meer bedrijven die delen van woningen of prefab onderdelen maken en gebruiken. Denk hierbij aan gevelelementen, installatieskids en complete schillen voor de renovatie van woningen. Prefab is een brede tak van sport geworden, maar een andere manier van bouwen vraagt ook om een andere manier van installeren. Inmiddels zijn naast bouwbedrijven ook installateurs, leveranciers en groothandelaren actief op dit front. Prefab is hot.

Op dit moment wordt er ook in de prefab bouw nog op heel veel verschillende manieren gewerkt. Veel partijen zijn het wiel nog aan het uitvinden. De vraag is welk wiel uiteindelijk het snelst en soepelst gaat rollen. Veel installateurs verkeren nog in de adoptiefase van het jonge prefab segment. Uit het onderzoek kwam dan ook naar voren dat de meeste luchttechnische installateurs die actief zijn in het prefab segment, nog maar één of enkele klanten hebben.

Trendrappport

Toch zijn er ook bedreigingen voor deze installateurs. Er zijn ook woningfabrieken die zelf de installatie in de fabriek verzorgen. Door het plaatsen van een prefab installatieskid of door zelf de complete installatie te verzorgen, heeft de woningfabriek meer controle over het gehele proces. Dus niet alleen over de vloeren, wanden en gevels, maar ook ten aanzien van de complete installatie. Dat bouwt toch een stuk efficiënter.

Voor Ventilair was dit aanleiding om hier verder onderzoek naar te doen en een trendrapport op te stellen over de rol van de W-installateur bij industriële woningbouw. Dit trendrapport is deze maand verschenen en is aan te vragen via www.ventilair.nl/trendrapport.