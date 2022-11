Gunstige oplossingen voor binnenklimaat en energierekening

Door de huidige energiecrisis exploderen de prijzen die je betaalt voor gas en elektriciteit. Zoek jij ook naar mogelijkheden om het energieverbruik te beperken? In het webinar Energiecrisis & Hittestress wordt toegelicht hoe ventilatie en zonwering kunnen bijdragen aan een comfortabel en energiezuinig binnenklimaat. Op woensdag 30 november krijg je uitleg van DUCO, met aan tafel ook adviseur Haico van Nunen (Bouwhulpgroep en lector Duurzame Renovatie bij Kenniscentrum Duurzame HavenStad).

Bij het zoeken naar energiebesparende maatregelen wordt er niet meteen gedacht aan ventilatie, terwijl dat wel de energiekosten aanzienlijk omlaag kan brengen. Dankzij de schone en droge lucht die ventilatie oplevert, kan een woning sneller en dus goedkoper worden verwarmd. “Droge lucht”, aldus Richard Geraerts, verkoopleider bij DUCO, “wordt namelijk sneller warm dan vochtige lucht.”

“Een hoge luchtvochtigheid in huis ontstaat door koken en douchen, maar ook door simpelweg ademen en bewegen. Verder ontstaat in de winter vaak een hoge luchtvochtigheid in huis, omdat we de ramen dichthouden. Een forse luchtvochtigheid kan zorgen voor schimmel in de woning. Verder zorgt het opwarmen van die vochtige lucht voor een hoger energieverbruik met dito kosten. Met de verwarming aan kan er in je huis echter ook juist een te lage luchtvochtigheid ontstaan. En dat is niet goed voor je gezondheid”, aldus Geraerts.

Hittestress en koeling

Uit onderzoek van Groene Huisvesters (een samenwerking tussen corporaties, het ministerie van BZK, VNG, Woonbond en Aedes) blijkt dat de helft van alle huurders kampt met te hoge temperaturen in hun huis. En bijna twee derde van de woningcorporaties heeft van huurders klachten ontvangen over hittestress. Een structurele hitteaanpak door woningcorporaties ontbreekt echter nog. Ook corporaties hebben dus grote behoefte aan meer kennis hierover. Vandaar dat op 30 november het webinar hier ook nadrukkelijk op ingaat.

Bij hittestress kunnen doek- of architecturale zonwering zorgen voor extra isolatie van je huis. Dit zijn effectieve maatregelen die héél lang meegaan en ook nog eens zorgen voor een verlaging van je energierekening (voor koeling, verwarming en verlichting). In het webinar worden hierover de belangrijkste zaken toegelicht.

Ramen open of dicht?

Wie in de winter goed wil ventileren, staat voor een moeilijke keuze tussen de ramen openzetten of energie besparen. En wordt er deze winter bovendien nog volop geventileerd om het risico op coronabesmettingen te verkleinen? Het wordt de komende maanden een zwaar dilemma voor gezinnen en bedrijven.

In vergelijking met vorig jaar zijn de energieprijzen enorm gestegen. Als een ruimte is uitgerust met een modern, energiezuinig systeem, zal ventilatie echter geen al te groot probleem vormen voor de energierekening. Bij nieuwe systemen geeft de lucht die naar buiten gaat, warmte af aan de lucht die naar binnen komt. De thermische energie wordt dus voor een groot deel opnieuw gebruikt. En dat scheelt aanzienlijk in de kosten.

Inschrijven webinar

Het webinar van DUCO over deze onderwerpen vindt online plaats op woensdag 30 november van 10.00 tot 11.15 uur. Schrijf je nu in voor het webinar Energiecrisis & Hittestress.