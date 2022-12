Hybride samenwerking van mini-vergister en cv-ketel

Denk jij dat de toekomst van de warmtevoorziening schuilt in hybride oplossingen? Ontdek dan de mogelijkheden van een mini-vergister van Circ samen met een cv-ketel van Remeha.

“Een volledig gasloze klimaatinstallatie op elke plek in onze gebouwde omgeving is onmogelijk”, klinkt het uit de koker van Remeha, “ook al is het wel mogelijk om uiteindelijk zonder fossiel gas onze installaties te voeden.” Om die reden zet Remeha in op hybride klimaat- en warmtapwaterinstallaties. Samen met scale-up Circ biedt Remeha nu installaties aan die met biogas in plaats van aardgas kunnen worden gevoed.

De twee bedrijven vullen elkaar goed aan bij het reduceren of vervangen van het aardgasgebruik. Circ produceert mini-vergisters (BioTransformers, foto boven en onder) die GFE-reststromen omzetten in biogas en biowater. Het biogas kan, zo nodig met een kleine nabewerking, aardgas vervangen en zo de verwarmings- of warmtapwaterinstallatie voorzien van een CO 2 -neutrale energiebron.

Biogas en biowater

“Onze klanten voeden de BioTransformers hoofdzakelijk met groente-, fruit- en etensresten”, vertelt Robert Kooloos, chief commercial officer bij Circ. “Daarmee produceren zij twee producten: biogas en biowater. Als het biogas vervolgens wordt gebruikt in cv-toestellen, komt daarbij uitsluitend kortcyclische CO 2 vrij. Deze kooldioxide uit voedselresten was anders bij verbranden of storten ook vrijgekomen. Het tweede product, biowater, is zeer rijk aan nutriënten en kan in veel gevallen als plantenvoeding worden gebruikt in bijvoorbeeld in de land- en tuinbouw.”

Deze mini-vergisters worden inmiddels al toegepast in de horeca, de zorgsector, de voedingsindustrie en andere sectoren met veel GFE-stromen.

“Remeha ziet in Circ een mooie partner”, vervolgt Rick Bruins, business development manager bij Remeha, “waarmee onze adviseurs een extra oplossing voor handen hebben, zodra zij klanten aan een efficiënte en CO 2 -neutrale verwarmings- of tapwaterinstallatie willen helpen.”

“In Nederland gebruiken we ongeveer 15 miljard kubieke meter aardgas in de gebouwde omgeving. Circa de helft daarvan gebruiken we in de utiliteit. Wij denken dat het realistisch is om via hybridisering het gasverbruik in de utiliteit uiteindelijk naar 2 miljard kubieke meter te reduceren. Die 2 miljard kuub zullen we door CO 2 -neutrale gassen moeten vervangen. Dat kan met waterstof, maar dat gas zal niet het volledige aandeel voor zijn rekening kunnen nemen. Daarom denken wij dat ook biogas en groengas een belangrijke rol kunnen en zullen spelen.”

Korte terugverdientijd

De BioTransformers bezitten verschillende capaciteiten. De kleinste verwerkt 30 kilo GFE per dag en de grootste 600 kilo. Circ produceert zowel de hardware als de software en regelt ook de installatie van de apparaten. Kooloos: “Onze klanten kopen de machine, omdat zij hiermee meerdere doelen kunnen behalen. Ze vergroenen hun energievoorziening en beperken hun kosten voor het afvoeren van GFE-stromen. Sommige klanten kunnen het andere restproduct, biowater, goed gebruiken als voeding voor planten of leveren dit aan nabijgelegen locaties. In elk geval zorgen onze BioTransformers voor een duurzame businesscase, die meestal in twee tot vijf jaar is terugverdiend.”

Remeha en Circ willen samen een impuls geven aan hybride oplossingen voor cv- en warmtapwaterinstallaties. Ook wordt zo de inzet gestimuleerd van biogas als vervanger van aardgas. “Wij komen als adviseur bij veel horecabedrijven en voedingsindustrieën over de vloer, omdat deze bedrijven willen verduurzamen”, zegt Bruins. “Maar lang niet overal is een all-electric oplossing mogelijk. Soms kun je bijvoorbeeld voor verwarming wel een warmtepomp gebruiken, maar niet voor warmtapwater.”

“Zelfs als een all-electric oplossing past”, gaat Kooloos verder, “kan het alsnog interessant zijn om de BioTransformer te gebruiken. Puur omdat die bedrijven hun organische reststromen in dat geval effectief én rendabel voor verwarming en warmtapwater kunnen inzetten en dus niet hoeven af te voeren.”

Cascade-installatie met Quinta Ace-toestellen (Remeha).

Samenwerken

Circ levert al BioTransformers die feilloos samenwerken met cv-systemen van Remeha. Zo kocht woonzorgcentrum De Koperhorst in Amersfoort een BioTransformer50, geschikt voor 50 kilo GFE-reststroom per dag. Het geproduceerde biogas wordt gebruikt als energiebron voor de Remeha Quinta Ace cv-toestellen (foto boven) die het gebouw verwarmen.

Deze maand wordt verder bij het Van der Valk Hotel in Gorinchem een BioTransformer200 geïnstalleerd. Het biogas van dat apparaat wordt gebruikt voor een Remeha cv-ketel, die straks met voorrang zal worden gestookt. Pas als er niet genoeg biogas is, zullen de in hybride geschakelde warmtepompen in werking treden. Volgend jaar zullen er nog enkele combinaties van een BioTransformer met Remeha cv-ketels worden geïnstalleerd, zoals bij Van der Valk Hotel Nuland en de Penitentiaire Inrichting Nieuwersluis.

Bron tekst en beeld: Remeha & Circ