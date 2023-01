Nieuwe impuls voor thermisch aangedreven warmtepomp

De naam SuperHybrid warmtepomp is al veelbelovend en dankzij een nieuwe subsidie kan producent Cooll deze opmerkelijke, thermisch aangedreven, hybride warmtepomp nu nog beter van de grond krijgen. Wat staat ons te wachten?

De unieke en vernieuwende, superzuinige, hybride warmtepomp die Cooll ontwikkelde, kan de komende jaren aanzienlijk bijdragen aan de energietransitie voor bestaande woningen. De warmtepomp heeft alles in zich om die transitie op een betaalbare en duurzame manier te kunnen versnellen en daarover gaat ceo Stefan van Uffelen (foto rechts), onder meer bekend van de Dutch Green Building Council en het BREEAM-label, je veel meer details vertellen tijdens het congres Gamechangers in de Bouw & Infra op 13 februari in Soesterberg.

Marktklaar

Dankzij de inzet van No Five Trees te Utrecht heeft een aantal informal investors met bedrijven in de installatie- en bouwketen in totaal ruim € 3 miljoen geïnvesteerd. Daardoor kan Cooll zich op korte termijn verder richten op het marktklaar maken van haar product.

Met dit geld, in combinatie met ontwikkelsubsidies, rondt Cooll de productontwikkeling af van haar eerste product, de SuperHybrid. In eerste instantie worden dertig SuperHybrids in het veld getest. Tegelijkertijd worden voorbereidingen getroffen voor de verdere productie en wordt zowel de efficiënte tapwaterfunctie als de waterstof-aandrijving ontwikkeld.

Zeker in de huidige periode is er een snelgroeiende vraag naar betaalbare en duurzame vervangingsoplossingen voor de bestaande HR-ketels in de bebouwde omgeving. De technologie van Cooll is bij uitstek geschikt voor bestaande bouw met radiatoren die met hoge temperaturen werken.

Hernieuwbare energiebronnen

“De techniek achter de SuperHybrid is fundamenteel nieuw en gebaseerd op basis van ruimtevaarttechnologie”, aldus Johannes Burger, CTO en co-founder van Cooll Sustainable Energy Solutions B.V. “Onze warmtepomp wordt thermisch in plaats van elektrisch aangedreven, met behulp van aardgas, groengas of waterstofgas en buitenlucht als hernieuwbare energiebron. Hij maakt bij dit alles gebruik van de bestaande infrastructuur in het huis. Wij verwachten dat deze meervoudig gepatenteerde technologie een belangrijke rol gaat spelen in de energietransitie voor de bebouwde omgeving.”

“Onze SuperHybrid”, vervolgt Van Uffelen, “bespaart minimaal 30% aan aardgas ten opzichte van bestaande aardgastoestellen en dat zónder een verhoogd elektriciteitsverbruik en zónder luidruchtige buitenunit. De SuperHybrid is de één-op-één vervanging van een HR-ketel en dat in één dag. Betaalbaarheid, comfort, minder energie, een lagere CO2-uitstoot, eenvoudige installatie en toekomstbestendigheid zijn de sterke punten van ons product. Met deze kapitaalinjectie kunnen we ons gaan richten op de ontwikkeling van de eerste modellen voor de markt.”

Gamechangers in de Bouw & Infra

In zijn presentatie tijdens het congres Gamechangers in de Bouw & Infra gaat Van Uffelen meer kwesties uit dit vakgebied aansnijden. De titel van zijn betoog luidt dan ook Innovate or Die: toekomst gassector in de energietransitie. Benieuwd naar het hele programma van Gamechangers in de Bouw & Infra of bestel je hier meteen je entreeticket?

Bron tekst en foto’s: persbericht Cooll

Foto boven: Shutterstock