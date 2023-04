Energiezuinige ventilatie op basis van natuurlijk concept

Terwijl we in onze gebouwen steeds meer energie besparen, valt het stroomverbruik van gebouwventilatie nog uit de toon. Door echter gebruik te maken van natuurlijke principes, zoals Earth, Wind & Fire van ingenieur Ben Bronsema, kan aanzienlijk op het elektriciteitsverbruik worden bespaard. ABT heeft Earth, Wind & Fire omarmd en die kennis gebundeld in de publicatie Desiging buildings with low-pressure ventilations systems.

Ventilatiesystemen gebruiken relatief veel elektriciteit en bepalen in toenemende mate het totale energieverbruik van een gebouw. Bij toepassing van lagedrukventilatie daalt het energieverbruik echter aanzienlijk. Zeker als men deze vorm van ventilatie vanaf het begin meeneemt in het integrale ontwerp van een gebouw, want daardoor kun je het beste anticiperen op de optimale architectonische inpassing.

Veel druk

Ondanks alle inspanningen om naar energiezuinigere ventilatoren te gaan, daalt het elektriciteitsverbruik niet of nauwelijks. Dat komt doordat er veel druk moet worden overwonnen in het systeem. Om ook het energieverbruik van ventilatoren omlaag te brengen, is een ontwerpstrategie nodig die uitgaat van lagedrukventilatiesystemen. Dit raakt niet alleen de installatietechniek, maar ook het bouwkundig en architectonisch ontwerp. Het is echter een noodzakelijke stap om tot werkelijk energieneutrale gebouwen te komen.

Een natuurlijke wijze van airconditioning is bijvoorbeeld het Earth, Wind & Fire-systeem (EWF), ontwikkeld door ingenieur Ben Bronsema. Zijn systeem maakt zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke principes om een gebouw te klimatiseren en is al terug te vinden in het Four Elements Hotel en de Erasmus Universiteit).



“Ik ben verheugd dat de aandacht voor EWF de laatste jaren snel groeit en we in Nederland nu twee gebouwen hebben waarin het is toegepast”, aldus Bronsema, die in 2013 promoveerde op EWF. Inmiddels zijn er meer projecten met EWF in ontwikkeling en ABT heeft het natuurlijke airconditioningsysteem ook voorgesteld voor de vernieuwbouwplannen van het Paleis van Justitie in Den Haag.

“Wij zien lagedrukventilatie als de kans om een integraal, duurzaam ontwerp te maken”, aldus Lorenzo Lignarolo, bouwfysisch specialist bij ABT. “Samen met de architect ontwerpen we een ventilatieconcept op basis van de locatie, het gebouwgebruik en de architectonische visie. Zo worden de verschillende componenten een geïntegreerd onderdeel van het gebouwontwerp. Met deze aanpak geven we ventilatie de ruimte die het nodig heeft voor optimale prestaties, met minimaal energieverbruik en de beste esthetische resultaten.”

V.l.n.r.: Lorenzo Lignarolo, Ben Bronsema en Ad van der Aa.

Inspirerend handboek

ABT heeft haar nieuwste inzichten hierover gebundeld in de uitgave Desiging buildings with low-pressure ventilations systems. Vorige week overhandigden de auteurs, Lignarolo en Ad van der Aa, het eerste exemplaar aan Bronsema (foto boven). Met deze publicatie reikt ABT architecten, ontwerpers, ingenieurs en vastgoedontwikkelaars haalbare ontwerpoplossingen aan voor nieuwe en bestaande gebouwen.

“We willen een beknopt en inspirerend handboek bieden voor professionals; ook voor degenen zonder voorkennis van ventilatiesystemen. Als alle partijen zich bewuster zijn van de impact van lagedrukventilatie, maken we een grote stap voorwaarts in het ontwerpen van gezonde en duurzame gebouwen”, besluit Lignarolo.

De nieuwe publicatie is het resultaat van een samenwerking tussen ABT en de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Je kunt een exemplaar van de publicatie aanvragen via een e-mail naar info@abt.eu.

