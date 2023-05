Door de verduurzaming en energietransitie staan installateurs voor steeds nieuwe uitdagingen. Voor een deel van die vraagstukken is energiemonitoring een belangrijk hulpmiddel. Met een adequate opleiding op dat gebied biedt het ROVC in Ede, met hulp van ABB, nieuwe kansen aan de installateurs van de toekomst.

Of het nu strengere regelgeving of verplichte energielabels zijn, dan wel de oplopende energiekosten of de capaciteit van het netwerk dat aan zijn grenzen zit: installateurs hebben een breed palet aan tools nodig om de toekomst van onze energievoorziening te waarborgen. Al doende leert men, is daarbij het motto voor cursisten in het practicum van ROVC.

Dit opleidingsinstituut verzorgt al 53 jaar trainingen en opleidingen voor technisch Nederland. Jaarlijks volgen meer dan 17.000 mensen er een praktijkgerichte opleiding. Op 1 maart 2021 betrok ROVC een nieuw pand in Ede. In het nieuwe practicum doen technische professionals kennis en ervaring op met innovatieve technologieën op het gebied van elektrotechniek en werktuigbouw. Eén cursus is vooral bedoeld voor mensen die bezig zijn met de energietransitie: de energieverdeler van ABB met het InSite-energiemanagementsysteem en de bijbehorende stroomsensoren.

WEii

Over de systemen die ABB daarvoor leverde, zegt Arjan Klomp, innovator practicum: “In het practicum willen we onze cursisten laten kennismaken met de mogelijkheden en voordelen van energiemonitoring. Dat doen we aan de hand van de vele installaties die in het nieuwe gebouw zijn geïntegreerd.”

Vaak worden energiemonitoring en energiemanagement gekoppeld aan het energielabel van een gebouw. Voor de trainingen en cursussen in het practicum wordt echter gebruikgemaakt van de Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii).

“We maakten kennis met deze indicator toen we ons eigen gebouw ontwikkelden”, vervolgt Klomp. “Het begint met een energielabel, maar het draait om gedrag. Waar het energielabel van een gebouw iets zegt over de energiezuinigheid van een gebouw, doet het geen uitspraak over het daadwerkelijke energieverbruik. De WEii van een gebouw gaat daarentegen uit van het werkelijke, gemeten energiegebruik en het gebruiksoppervlakte van het gebouw.”

“Wanneer je dat als uitgangspunt gebruikt, kan je gericht werken naar vermindering van het energieverbruik. Voorwaarde is echter wel dat je inzicht hebt in de energiestromen: welk apparaat of welke toepassing verbruikt wat? Dat fijnmazige inzicht wordt met het Insite-energiemanagementsysteem van ABB mogelijk. En dat is nou net wat veel eigenaren en gebruikers van gebouwen willen.”

Besparen

Met de inzichten die het System Pro M compact InSite-systeem biedt, kunnen gebruikers hun CO 2 -uitstoot met vijftien procent verminderen. Daarmee besparen ze tot twintig procent op hun energierekening. Dat maakt het InSite-systeem ideaal voor beheerders van industriële en commerciële gebouwen, zoals fabrieken, scholen, kantoren en retail, die behoefte hebben aan besparing van het energieverbruik en technisch beheer voor de elektrisch installatie.

Het System Pro M compact InSite-systeem is opgenomen in één van de onderverdelers die ABB heeft geleverd. “Zo kunnen we van hoofdverdeler tot eindgebruiker tot op detailniveau alles bemeteren en krijgen we volledig inzicht in het energieverbruik. Centraal daarbij staat een nulmeting als basis voor toekomstige metingen. Zo kan verhoging van het energieverbruik effectief worden aangepakt. En omdat slijtage van de apparatuur ook vaak leidt tot een verhoogd energieverbruik, krijgen wij zo meer inzicht in en beter grip op het onderhoud van apparatuur. Dankzij de sensoren die we met het InSite-systeem combineren, kunnen we het zelf zo regelen dat we automatisch per mail een seintje krijgen als het energieverbruik te hoog wordt’’, aldus Arjan Klomp.

Voor Klomp en zijn collega’s is het nu zaak om de ervaringen die men zelf heeft opgedaan toegankelijk te maken voor cursisten. “Door energiemonitoring op deze manier te presenteren, raken cursisten geïnspireerd en gemotiveerd. En dat is precies de manier waarop wij cursussen en trainingen willen verzorgen. Wij zijn ervan overtuigd dat motivatie het sleutelwoord is voor succes. Door een onderwerp als energiemonitoring zo te presenteren, kunnen we - samen met ABB - meer bewustzijn voor dit onderwerp creëren. En dat is belangrijk voor de toekomst van het vak én onze aarde!”

Intelligent energiebeheer

Het System Pro M compact® InSite-systeem verzamelt gegevens van energie- en vermogensmeters, netwerk-analysatoren en stroomsensoren die gemonteerd kunnen worden op installatieautomaten en aardlekbeveiligingen. Daarnaast is het mogelijk om digitale input- en outputmodules te integreren. Met deze modules is het mogelijk om de status van hulp- en signaalcontacten uit te lezen en op afstand delen van de installatie in en uit te schakelen. Ook is uitlezing mogelijk van water- en gasmeters die zijn uitgerust met een pulsuitgang.



De bijbehorende CMS-sensoren meten nauwkeurig en effectief alle soorten stroom tot 160A. Voor de verwerking van het signaal is elke sensor uitgerust met een eigen microprocessor. Door de volledig digitale meetgegevens en businterface naar het InSite-systeem is de betrouwbaarheid van de gegevens ten slotte maximaal.

Bron: ABB

Foto: Shutterstock