Akoestische technieken om stil van te worden

Waar kun je beter een seminar over het onderwerp akoestiek organiseren dan in Beeld & Geluid? Vandaar dat DUCO, leverancier van oplossingen voor ventilatie en zonwering, je uitnodigt om op woensdag 7 juni naar het event in Hilversum te komen.

We staan er niet vaak bij stil, maar akoestiek is overal om ons heen aanwezig. Pas als de akoestiek in een ruimte niet goed is, hoor je vaker (áls je het kunt horen): 'Wat een slechte akoestiek hier'. Je hoeft dus niet altijd een expert te zijn om te ontdekken dat de akoestiek van een gebouw niet in orde is. Voor experts is dat echter wel een mooie gelegenheid om aan de slag te gaan.

De problemen rond akoestiek zijn best wel lastig: aan de ene kant moeten 'binnen' de geluiden van installaties beperkt worden en anderzijds moet geluid van buiten ook gedempt worden. Daarbij komen ook nog eens de effecten en uitdagingen als gevolg van de groeiende verstedelijking. Geluidsluwe geveltechnieken zullen daarbij een belangrijk onderdeel vormen van de oplossingen.

Over bovenstaande aspecten organiseert DUCO op woensdag 7 juni een seminar en dat in samenwerking met de nodige experts. Jan Hardlooper van Buro Bouwfysica en Jan Buijs van Peutz zullen over de diverse onderwerpen presentaties geven.

Akoestische technieken

Voor alle sectoren uit de bouw zullen er oplossingen aan bod komen over het voldoende dempen van geluiden. Voor de residentiële woningbouw is geluiddempende ventilatie essentieel, maar intensieve ventilatie met demping voor hoogbouw mag ook niet over het hoofd gezien worden.

Installatiegeluid vormt de andere kant van de medaille. Daarbij is er aandacht nodig voor de innovaties van de toestellen zelf, om daarmee overmatige geluidsproductie te beperken. Daarnaast is afscherming van de technische installaties ook een belangrijk vraagstuk.

Seminar

Heb je zin om mee te denken en te praten en je bij andere experts aan te sluiten? Ben je actief in de bouwwereld als akoestisch adviseur, lid van een studiebureau of ben je een voorschrijvende partij? Schrijf je dan hier vlug in, want de plaatsen zijn beperkt.

Programma

8.30 uur - Ontvangst met koffie

9.00 uur - Verwelkoming + introductie, Richard Geraerts (DUCO)

9.10 uur - Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid in beeld, Pieter van der Heijden (XPEX)

9.30 uur - Gastlezing, Jan Hardlooper (Buro Bouwfysica)

10.15 uur - Pauze

10.45 uur - Gastlezing, door Jan Buijs (Peutz)

11.25 uur - Gastlezing, Edwin Spijker & Jan Smit (DUCO)

12.00 uur - Lunch tot 13.00 uur, nadien mogelijkheid tot bezoek museum mits ingeschreven

Datum: woensdag 7 juni

Tijdstip: 08.30 - 13.00 uur

Locatie: Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid

Adres: Media Parkboulevard 1, 1217 WE Hilversum

Bron: DUCO

Foto: Shutterstock