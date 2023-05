Maak woningen gereed voor hybride warmtepomp

Nog een kleine drie jaar en dan valt het doek voor nieuwe HR-ketels. Bij vervanging van die installatie dient de keuze te vallen op een duurzaam alternatief met als eerste optie de hybride warmtepomp. Is je woning daar echter wel klaar voor? Wat kan je eventueel eerst verbeteren?

Om een zo hoog mogelijk rendement van je warmtepomp te bereiken, is het belangrijk dat die op een zo laag mogelijke temperatuur kan draaien. Dat kan alleen als de woning weinig warmte verliest. Dat vraagt dus om een goede thermische schil, een hoge luchtdichtheid en bij voorkeur ook balansventilatie met warmteterugwinning. Dat laatste voorkomt dat er te koude lucht de woning instroomt.

Gas als back-up verstandig?

Bij een hybride installatie, zoals die vanaf 2026 verplicht gaat worden bij ketelvervanging, is de gasketel natuurlijk nog wel aanwezig als back-up. Als de warmtepomp in extreme kou tekortschiet, springt de gasketel bij. Dan lukt het nog steeds om de woning warm te krijgen, zelfs als die niet optimaal geïsoleerd is. Of dat verstandig is, is echter een andere vraag.

Het gas voor de cv-ketel is kostbaar en dat gaat zeker niet veranderen nu gasketels langzamerhand in de ban worden gedaan. Het overheidsbeleid is er immers op gericht om het gasverbruik te verminderen om te zijner tijd volledig te kunnen afstappen van fossiele brandstoffen. Al voordat de oorlog in Oekraïne en daarmee de afbouw van Russisch gas begon, wilde de overheid de prijs van gas verhogen en die van elektriciteit verlagen. Dat uitgangspunt is onveranderd, ondanks de huidige energiecrisis.

Optimaal isoleren loont

Wie let op de total cost of ownership voor de korte en lange termijn, doet er goed aan om de warmteverliezen van een woning of gebouw te beperken. Voor een optimaal rendement van een warmtepomp zijn zelfs isolatiewaarden aan te raden die hoger liggen dan het Bouwbesluit vereist.

Isolatie-expert Benedikt van Roosmalen (Recticel Insulation) adviseert voor de gevel bijvoorbeeld een RC-waarde van 6,0 m2W/K, in plaats van de vereiste 4,7 m2W/K. “Doe wat je kunt. Die paar centimeter extra moet je niet nalaten, mits er ruimte voor is. Uiteraard altijd in perspectief met het haalbare, zowel technisch als budgettair gezien.”

Het is zinvol om overal waar dat kan optimaal te isoleren. Elke vierkante meter die je beter isoleert, helpt je om de energieverliezen te beperken. De beschikbare ruimte maximaal benutten doe je met isolatiemateriaal dat een zo laag mogelijke lambda-waarde bezit. PIR is daarvoor een geschikt materiaal met duurzame kwaliteiten.

Ventilatie en glas

Bij het beperken van warmteverliezen gaat het om meer dan alleen de RC-waarde van de gesloten delen. Luchtdichting is een heel belangrijke factor, evenals de kwaliteit van het glas en de manier van ventileren. “Je moet al die maatregelen niet solitair bekijken, maar in samenhang met elkaar”, aldus Van Roosmalen. De hybride installatie biedt daarbij wel de mogelijkheid om deze thermische verbeteringen gefaseerd uit te voeren.

Meer hulp of adviezen nodig over isolatievraagstukken, neem dan contact op met Recticel.

Bron: Recticel

Foto bovenaan: Shutterstock