Elke zone in je woning verdient eigen ventilatie

Ventilatie is niet een kwestie van één oplossing voor je hele woning. Je huis is een verzameling van verschillende ruimten, die elk hun eigen ventilatie verdienen. Zie daar het concept van zonale ventilatie met frisse lucht op het juiste moment in de juiste ruimte. DUCO voert al jaren dat beleid en krijgt daarvoor nu overal bijval.

Zonale ventilatie is het concept voor de woningen van de toekomst. De resultaten zijn niet alleen erg gunstig op het gebied van comfort, maar gelden ook voor het energiegebruik. Binnen het concept van zonale ventilatie beschouwt DUCO de woning niet als één geheel, maar als een verzameling van zones. Door de ventilatie enkel toe te passen waar die nodig is, wordt de energie-efficiëntie en comfortverbetering van de standaard vraagsturing naar een hoger niveau getild.

Besparingen

Zonaal ventileren is een logische evolutie van vraaggestuurd ventileren. Bovendien hebben de ontwikkelingen in de recente jaren, met bijvoorbeeld hittestress, uitgewezen hoe belangrijk het is om een comfortabele en gezonde woning te hebben. Doordat de zonale ventilatiesystemen van DUCO enkel ventileren waar dat nodig is, produceren ze ook nog eens minstens dertig procent minder geluid. Dat is een niet te onderschatten voordeel in deze tijden van energietransitie, waarbij installatiegeluid een almaar groter deel van het gesprek uitmaakt. Daarnaast besparen deze ventilatiesystemen tot veertig procent van het energieverbruik ten opzichte van traditionele systemen. Fijn voor het milieu en fijn voor je energierekening.

C- en D-systemen

DUCO beschikt over verschillende producten die onder de waaier van zonale ventilatie vallen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen C- en D-systemen. Bij ventilatiesysteem C verloopt de luchtaanvoer op natuurlijke wijze via ventilatieroosters boven de vensters. Ventilatiesysteem D, ook wel balansventilatie genoemd, is een volledig mechanisch systeem. DUCO bedient verder niet alleen de residentiële woningbouw. Voor projectbouw zijn er collectieve oplossingen die ook zonaal ventileren ondersteunen. Om deze systemen ten slotte te promoten, startte DUCO een internationale campagne (online en offline) met als doel de bewustwording rond energiezuinig, stil én slim te ventileren te vergroten.

Bron tekst en foto: persbericht DUCO