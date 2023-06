Deze luchtbehandelingskast brengt verduurzaming dichterbij

Maandenlang moesten we toekijken hoe de energieprijzen stegen tot nieuwe en absurde hoogtes. Hoewel de prijzen op het moment van schrijven iets lijken te dalen, is de energiemarkt allerminst stabiel te noemen. Steeds meer bedrijven richten zich dan ook op de opwekking van duurzame energie, om die vervolgens te gebruiken met efficiënte installaties. Dat brengt naast energiebesparing en onafhankelijkheid van het net ook voordelen met zich mee op het gebied van gezondheid.

We praten met projectengineer Werner Smit van Stulz over deze actualiteit en komen erachter hoe slimme luchtbehandelingskasten invulling geven aan deze twee onderwerpen. Eerst vernemen we van hem hoe de oplossing in elkaar zit: nog vóórdat de installateur op locatie aan de slag gaat, worden luchtbehandelingskasten op het kantoor van Stulz in Hoofddorp gekoppeld aan warmtepompen.

Smit licht het proces toe vanaf het moment dat de units in Hoofddorp binnenkomen, een modulaire totstandkoming: “De energie-efficiënte ClimaPac-luchtbehandelingskast wordt met een warmtepompframe en -units verbonden met Mitsubishi Heavy Industries. We brengen hiermee verwarmen en ventileren bij elkaar en zorgen ervoor dat het voor de installateur eenvoudig is om de installatie op locatie aan te brengen.”

Plug-and-play

Door middel van een aantal testen worden de onderdelen vervolgens op elkaar afgestemd. Om het concept goed te laten functioneren, is een strakke verbinding en communicatie tussen de systemen noodzakelijk. “Dat testen we op ons kantoor, zodat er geen verrassingen bij de installatie naar voren komen.

We zorgen ervoor dat alles is opgebouwd, inclusief leidingwerk, en brengen de interface en regeltechniek bij elkaar. Vervolgens is het voor de installateur een kwestie van plug-and-play.” Vanzelfsprekend is het daarna nog wel zaak om de ideale werkinstellingen op locatie te doen. “Dat draait bijvoorbeeld om het realiseren van de juiste temperatuur in het pand. Die actie wordt op locatie uitgevoerd.”

Optimale oplossing uitdenken

De oplossing blijkt voor diverse types vastgoed toepasbaar: van kleine datacenters tot grote verzamelkantoren en scholen. Daarvoor zijn verschillende Compact-units (ClimaPac) beschikbaar om invulling te geven aan diverse opgaven. “We kunnen voor verschillende gebouwen en de daarbij behorende installatievraagstukken een oplossing op maat maken, maar krijgen vooral veel opdrachten voor grotere gebouwen als scholen. Hier zien we dat het ontzettend belangrijk is om voldoende ventilatie toe te passen en een aangename temperatuur te realiseren. Als dat niet goed geregeld is, kan het zelfs leerprestaties van leerlingen en studenten negatief beïnvloeden.”

Het concept kan volgens Smit bij zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten impact maken. Al is het aannemelijk dat het aanpassen van een installatie complex is. “Bij een nieuwbouwproject heb je nog alle ruimte om in het ontwerp rekening te houden met duurzame installatietechnieken en kun je de optimale oplossing uitdenken. Bij een renovatieproject heb je te maken met bestaande ontwerpen en installaties die gebruikt worden. Het kán wel, maar de oplossing heeft dan vaak meer om handen.”

Bekijk nu de video over de vernieuwing van de installatietechniek in het Golden Tulip Ampt van Nijkerk (foto) en de rest van dit verhaal in het gratis digitale magazine Energietransitie.

Tekst: Marvin van Kempen

Beeld: Stulz