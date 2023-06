‘Dit is impact: gasverbruik van 8 miljard kuub naar 2’

Om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen fors te verminderen, is massa noodzakelijk. Niet alleen de mensen die in verduurzaming geloven moeten in beweging komen, maar zeker ook degenen die er nog geen seconde over nadachten. Duurzaam Gebouwd-expert Rick Bruins, tevens business development manager New Concepts bij Remeha, praat ons bij over hoe we meters kunnen maken met hybride warmtepompen en de rol van groen gas bij verduurzaming. “Ik vind het veel gaver om grote groepen mensen relatief kleine stappen te laten zetten, dan omgekeerd.”

In de verduurzamingsmarkt dienen zich een heleboel oplossingsrichtingen en innovaties aan. Als particulier is het af en toe lastig om door de bomen het bos nog te zien en de (technische) mogelijkheden van iedere oplossing goed te snappen. Dat er nog uitdagingen schuilen in kennisoverdracht, weet Bruins (foto onder) als geen ander: “Mensen komen in een oerwoud van opties terecht en vinden het lastig om een richting te kiezen. Ook zijn er soms nog onduidelijkheden over wat er met hun wijk gaat gebeuren. Komt er bijvoorbeeld een warmtenet of wordt er voor een andere richting gekozen?”

Fietsenplan

Om kennis te delen over besparings- en verduurzamingspotentieel, ziet hij kansen in HaasHeat. Met een duidelijke constructie richt dit concept en plan zich op haalbare en betaalbare duurzaamheid voor werknemers: “Het werkt als een fietsenplan, waarbij je groepskorting en belastingvoordeel krijgt. Je ruilt brutoloon of vrije dagen en verdient de hybride warmtepomp vaak in twee tot vier jaar terug. Voor werknemers is het interessant om te besparen op energiekosten en laagdrempelig de stap te zetten naar verduurzaming. Werkgevers vinden het op hun beurt interessant om dit te kunnen aanbieden, omdat het medewerkers helpt om maandlasten omlaag te brengen en om CO 2 -uitstoot te verminderen.”

Race tegen de klok

Het initiatief kan een forse impact maken als het gaat om het verminderen van schadelijke broeikasgassen. De Europese klimaatdoelstellingen rondom dit thema zijn bekendgemaakt: Fit for 55 illustreert dat het de bedoeling is om in 2030 al 57 procent minder CO 2 uit te stoten ten opzichte van 1990 en om dat te halen zit Nederland in een race tegen de klok.

Bruins is ervan overtuigd dat hybride warmtepompen een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van dit doel: “Een hybride systeem levert gemiddeld een besparing op van zo’n 600 kilo CO 2 per jaar en dat wordt naarmate de tijd verstrijkt groter, omdat het aandeel groene elektriciteit en het aandeel groen gas groter wordt. Veel mensen beseffen niet dat je op jaarbasis met een hybride warmtepomp wel 1000 kuub van je gasverbruik afhaalt.”

Tekst: Marvin van Kempen

Beeld: Remeha, copyright Ilse Leijtens-JePP