Duurzaamheid gaat verder dan de energieprestatie

Tijdens bouwprojecten ligt de focus nu vooral op het toepassen van een energiezuinig systeem. Liever ziet René Cas van R-Vent dat er naast die energieprestatie meer aandacht komt voor het uiteindelijke doel. “We willen ervoor zorgen dat bewoners en eindgebruikers genieten van een gezond en comfortabel binnenklimaat.”

Foto boven: Voor het monumentaal pand van Sociëteit ‘De Vereeniging’ in de binnenstad van Utrecht heeft R-Vent Engineering gezorgd voor een ventilatiesysteem met een luchtbehandelingskast met warmteterugwinning. (Foto: R-Vent)

“Ventilatiesystemen en installaties worden steeds geavanceerder. Het is echter wel van belang dat alle componenten, zoals een warmteterugwin-systeem, een warmtepomp en een luchtverdeelsysteem, goed op elkaar zijn afgestemd”, vindt René Cas, directeur Business Development van R-Vent, dat installatieproducten en -materiaal levert. “Zo is het belangrijk dat bij het toepassen van warmteterugwin-systemen en warmtepompen de juiste dampdichte kanalen worden gebruikt. Als de dikte van het isolatiemateriaal in die kanalen niet goed genoeg is, dan kan er condensvorming ontstaan. En dat laatste is uiteraard niet wenselijk.”

Daarom pleit hij ervoor om vanaf het begin van een project de onderdelen van de installatie zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. “Het moet niet enkel om een energiezuinig installatiesysteem gaan”, vindt hij. “Ook moet het gebruik en het onderhoud van de installaties niet te ingewikkeld zijn. De uiteindelijke doelen moeten zijn dat gebruikers de installaties eenvoudig bedienen en dat het systeem bijdraagt aan een gezond en comfortabel binnenklimaat. Daar vragen we continu aandacht voor en daarom willen we graag zo vroeg mogelijk bij een project helpen. Het liefst al in de ontwerpfase.” Daarnaast biedt R-Vent in haar Experience Center trainingen aan voor installateurs, adviseurs en de groothandel om het belang van een goed totaalontwerp duidelijk te maken.

Ventilatiesystemen ontwerpen

R-Vent is niet alleen producent van luchtverdeelsystemen en leverancier van ventilatie- en luchtbehandelingssystemen, maar zorgt desgewenst ook voor het ontwerp van een volledig klimaat- en ventilatiesysteem. Hiervoor heeft het bedrijf een eigen project-engineeringafdeling. “Dit is een van de manieren waarop we ons onderscheiden”, vindt René. “Als we een vraag naar een systeemoplossing krijgen, willen we graag de achtergrond van de vraag weten. Soms ligt de nadruk van een vraag op het energiegebruik van een installatie, terwijl het uiteindelijk gaat om een optimale luchtkwaliteit en een gezond en comfortabel binnenklimaat.”

Daarnaast krijgt René steeds vaker de vraag naar de milieu-impact. “De focus ligt niet alleen op het ontwikkelen van duurzamere producten, die zowel in productie als gedurende de levensduur minder impact hebben. We kijken ook nadrukkelijk naar de optimalisatie van het logistieke proces en het eigenlijke bouwproces, waarbij de toepassing van onze producten een positieve bijdrage levert aan de vermindering van de milieu-impact. Wij trainen installateurs om ze te voorzien van de benodigde kennis en informatie om duurzame ventilatiesystemen op de juiste manier te monteren. Duurzaam hoeft echt niet ingewikkeld te zijn.”

Naast het trainen van installateurs luistert R-Vent ook naar de ervaringen van klanten. Dit heeft inmiddels ertoe geleid dat het bedrijf met vestigingen in Staphorst, Drunen en Bergschenhoek voor onder meer projecten in de centra van steden steeds vaker ervoor kiest om de luchtverdeelsystemen prefab te produceren. “Dit doen we in samenspraak met onze klanten. Door de kanaalplaten op het juiste moment op de juiste plaats prefab aan te leveren, vereenvoudigen en verkorten we de bouwtijd op de bouwplaats. Dit scheelt logistieke bewegingen op locatie en komt dus ook ten goede van de duurzaamheid van een bouwproject.”

Duurzaamheid en kwaliteit

Verder benadrukt hij het belang om voortdurend kwalitatief goede materialen voor de installaties te gebruiken. “Goede ventilatie in de gebouwde omgeving staat of valt in de basis door het toepassen van kwalitatieve producten, die voldoen aan de wet- en regelgeving. Producten die ook duurzaam zijn in gebruik en in levensduur. In gebruik ligt hierbij de nadruk op luchtdichte, brandveilige en energiezuinige ventilatiesystemen. Uiteindelijk willen we ervoor zorgen dat bewoners en eindgebruikers kunnen genieten van een energiezuinig en gezond binnenklimaat”, aldus René.

Tekst: Tim van Dorsten