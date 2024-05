<span>Hoger rendement en minder milieu-impact voor warmtepompen</span>

Een hoger rendement op zowel tapwater als ruimteverwarming: deze eigenschappen blijken uit testen voor gecontroleerde kwaliteitsverklaringen voor de nieuwe lucht/water-warmtepompen uit de SUZ-lijn van Mitsubishi Electric. Daarnaast worden minder kritische materialen gebruikt voor de warmtepompen.

De kwaliteitsverklaringen zijn opgenomen in de database van bureau CRG. Voor de meest toegepaste set is de COP voor tapwater met 20% verbeterd naar 3,54 en het rendement voor ruimteverwarming gaat met ruim 16% omhoog naar 6,86. Dankzij deze verbeteringen verwacht Alklima / Mitsubishi Electric dat de BENG-eisen eenvoudiger te halen zijn en dat de nieuwe prestaties tot een nog frequentere toepassing leiden van de warmtepompen.

“Op basis van de verklaringen van onze bestaande lucht/water-warmtepompen, weten we dat deze in 2023 al in bijna 40% van alle omgevingsvergunningen werd opgenomen”, aldus Rudy Grevers, Duurzaam Gebouwd-expert en manager woningbouw Alklima. “Nu de rendementen van de nieuwe SUZ-lijn nog veel beter zijn dan die van zijn voorganger, verwachten we nóg meer enthousiasme in de markt.”

In de test van Kiwa zijn drie verschillende buitendelen onder de loep genomen. Het gaat om de SUZ-SWM30VA, de SUZ-SWM40VA2 en de SUZ-SWM60VA2. Daarnaast werden deze buitenunits getest in de combinatie met twee verschillende binnendelen; de 170 liter cilinderunit en de 200 liter variant. Volgens Grevers zijn niet alleen de rendementen voor tapwater en verwarming door Kiwa getest en vastgelegd. “Ook voor koeling zijn testen uitgevoerd en deze prestaties worden binnenkort nog aan de bestaande verklaringen toegevoegd. Hierdoor hoeft men ook bij koeling niet langer de forfaitaire waarde van de BENG toe te passen.”

Drie verschillende buitendelen

Voor onderstaande sets is een kwaliteitsverklaring opgenomen in de database van BCRG. Spoedig volgt nog een opname in de software van Uniec3. Het rendement op koeling wordt ook nog toegevoegd.

• SUZ-SWM30VA + ERST17D-VM2E

• SUZ-SWM30VA + ERST20D-VM2E

• SUZ-SWM40VA2 + ERST17D-VM2E

• SUZ-SWM40VA2 + ERST20D-VM2E

• SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E



Projecten die vanaf 2025 gaan lopen, kunnen met de nieuwe verklaringen worden opgezet.

Minder materiaal

De nieuwe warmtepompen blijken ook minder (kritische) materialen te gebruiken. Rudy vervolgt: “Mitsubishi Electric kiest ervoor om zo weinig mogelijk en ook veel selectiever materialen te gebruiken. Als voorbeeld is de hoeveelheid koper in de buitenunits gereduceerd van 6,3 kilo in de vorige toestellen naar 350 gram (= reductie van 94,4%!) in de nieuwe apparaten. Dat betekent dat deze warmtepompen ook veel beter scoren als het gaat om milieu-impact.”

PUZ-lijn voor grotere woningen

Na de SUZ-lijn heeft Alklima ook de lucht/water-warmtepompen uit de nieuwe PUZ-lijn bij Kiwa ter keuring aangeboden. De testen voor deze modellen lopen momenteel nog en de resultaten volgen in de aankomende periode. De warmtepompen uit de PUZ-lijn zijn verkrijgbaar met vijf verschillende buitenunits en een cilinderunit met een boiler van 200 of 300 liter. “Dit zijn toestellen voor een twee-onder-éen-kap, een vrijstaande woning, voor woningen waarbij de geluidbelasting een kritieke factor vormt of voor bestaande woningen die een iets hogere aanvoertemperatuur vragen”, gaat Rudy verder.

Geluidsreductie

“De lage geluidsproductie is een gevolg van diverse aanpassingen die voortkomen vanuit de eigen R&D afdeling. Onder meer een grotere fan en een akoestische kamer zorgen voor de sterke geluidsreductie, waarbij een opstelling op de erfgrens weer haalbaar wordt. Bovendien is er van de PUZ-lijn ook een uitvoering met het koudemiddel propaan, oftewel R290. Terwijl de standaard SUZ-lijn en PUZ-lijn met het koudemiddel R32 zijn uitgerust.”