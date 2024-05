Kennisdelen over innovatieve binnenklimaatoplossingen

Een roadshow brengt specialisten bij elkaar, om kennis mee te delen en te sparren over innovatieve oplossingen voor binnen ventilatie. Op deze manier komen samenwerkingen voor gezonde gebouwen dichterbij.

Op woensdag 29 mei aanstaande arriveert de roadshow van de Fläkt on Wheels Truck Tour 2024 in Nederland. De vrachtwagen, die in verschillende Europese locaties een pas op de plaats maakt, heeft meerdere displays en productdemo’s. Daarmee krijgen deelnemers van het event de mogelijkheid om innovaties te proeven en specialisten te ontmoeten.

De roadshow geeft de mogelijkheid om specialisten te ontmoeten en innovaties te proeven

Gezond binnenklimaat

Op die manier kan er op inhoudelijk een gesprek op gang komen over bijvoorbeeld het toepassen van de oplossingen voor een beter binnenklimaat en gezonde gebouwen. Deze pagina bevat meer informatie over de innovaties die je kunt bekijken, zoals de dynamische koelbalk iQ STAR WEGA II en de CAIRplus-serie. Ook vind je hier een inschrijfformulier, zodat je je interesse voor het event kenbaar maakt.