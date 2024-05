<span>Clubs in actie voor verduurzaming voetbalaccommodatie </span>

Ruim 300 voetbalclubs kwamen in actie tijdens De Groene Clubweken, een initiatief van de KNVB en duurzaamheidspartner Alklima / Mitsubishi Electric. Met als doel om hun accommodatie duurzamer te maken. De inzet: het winnen van één van de drie premium warmtepompen van Mitsubishi Electric, ter waarde van € 30.000.



Foto boven: SV Duiveland krijgt warmtepompcheque

De warmtepompen worden geïnstalleerd op de complexen van het Utrechtse V.V. De Meern, AFC Quick 1890 in Amersfoort en het Zeeuwse S.V. Duiveland. Na het indienen van een sterke motivatie tijdens de tweede editie van de Groene Clubweken zijn deze drie clubs als winnaars uit de bus gekomen. Afgelopen weekend overhandigde Energietrainer en voetballiefhebber John Williams de winnende cheques voor de warmtepompen aan de clubs, die het beste konden motiveren waar hun club ‘energie’ van krijgt.

Noodzakelijk duurzaamheidsinvesteringen

Voetbalclubs staan voor een flinke uitdaging: de kosten voor elektriciteit, water, gas en afvalverwerking stijgen de komende jaren aanzienlijk Uit onderzoek van Energyc blijkt dat investeringen in duurzame maatregelen clubs tot wel € 29.000,- per jaar kan besparen. Investeringen in duurzaamheid vormen daarom een stimulans om de toekomst van de clubs financieel gezond te houden.

Duurzame toekomst voor volgende generaties

“De enthousiaste deelname aan de Groene Clubweken toont aan dat duurzaamheid leeft binnen het amateurvoetbal”, zei Martijn van Leerdam, clubexpert van Alklima / Mitsubishi Electric. “Clubs zijn gemotiveerd om te verduurzamen, en wij zijn er om hen daarbij te helpen met technische informatie en subsidies. We zijn ontzettend blij om verenigingen op deze manier te helpen in de energietransitie.”

Jeugd VV De Meern ontvangt de warmtepompcheque

Tim Hofman, programmamanager duurzaamheid bij de KNVB, vult aan: “Het toekomstbestendig maken van voetbalverenigingen is één van de strategische doelstellingen van de KNVB en het inpassen van duurzaamheid is één van de belangrijkste pijlers om dit te bereiken. We zien dat verenigingen de groene gedachte massaal omarmen. Vrijwel elke voetbalclub is inmiddels aangesloten bij De Groene Club en heeft een nulmeting uitgevoerd bij de eigen vereniging. In de komende jaren willen we ons voetballandschap niet alleen op het veld, maar ook buiten het veld volledig groen maken.”

Informeren, inspireren en motiveren

De Groene Clubweken zijn in het leven geroepen om clubs in Nederland te helpen met verduurzaming. Veel verenigingen maken al mooie stappen en besparen aanzienlijk op energiekosten, door de installatie van zonnepanelen en warmtepompen. Toch zijn er nog steeds veel clubs die willen verduurzamen maar niet goed weten waar te beginnen. Daarom werden er dit jaar ook voor het eerst De Groene Clubavonden georganiseerd.

Tijdens deze avonden, georganiseerd door het hele land, konden sportbestuurders inspiratie en praktische tips opdoen. Daarnaast ontvingen clubs wekelijks een nieuwsbrief met tips en adviezen en inspirerende cases, een speciaal ontwikkelde whitepaper, en stonden clubexperts van Mitsubishi Electric klaar voor persoonlijk advies. Tot slot konden voetbalclubs hun deelnemen aan de campagne en een van drie premium warmtepompen van Mitsubishi Electric winnen.