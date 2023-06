Klimaatsystemen worden slimmer, zuiniger én stiller

Stijgende energieprijzen, personeelstekorten, transportproblemen en een toenemende vraag. De markt voor airco’s en lucht-water warmtepompen is volop in beweging. Wat voor trends komen er nog aan en welke uitdagingen heeft de sector getackeld? Richard de Waal, directeur bij LG Air Solution (foto onder), kijkt terug en blikt vooruit op de toekomst van airco’s en lucht-waterwarmtepompen. “Er zou een stuk sneller verduurzaamd kunnen worden.”

Wat gaan dé trends van de komende tijd worden?

“Airco’s en lucht-water warmtepompen kunnen altijd energiezuiniger, stiller en slimmer. Daar werken we continu aan”, schetst De Waal de huidige markt. “Ik verwacht daarin de trends te vinden. Denk bijvoorbeeld aan een klimaatsysteem met kunstmatige intelligentie, dat in verbinding staat met een weerapp en zich automatisch aanpast aan de weersomstandigheden. Dan kan het apparaat zichzelf sneeuwvrij maken als het gesneeuwd heeft en zich voorverwarmen als het kouder wordt. Door die ontwikkelingen is overlast bijzonder goed te beperken, zeker als apparaten goed geplaatst en afgesteld zijn. Dat voorkomt al veel geluidshinder. Demping en de omkasting spelen uiteraard ook een grote rol. Op dat vlak zij wij ook bezig met ontwikkelingen. En als het over het uiterlijk gaat, zien we dat steeds vaker de omkasting wordt gewrapt. Zo past het apparaat beter in de natuurlijke omgeving.”

Bijna elke branche kampt al geruime tijd met personeelstekort. Lukt het jullie om voldoende personeel te vinden?

“We groeien snel en het vinden van het juiste personeel is lastig”, zegt De Waal. “We zien dat medewerkers uit de elektrabranche steeds vaker de overstap maken naar de klimaatbranche. Daarnaast bieden we schoolverlaters leer- en werktrajecten aan. In 2022 hebben we zelf 1.083 installateurs opgeleid. We merken dat we groeien en dat brengt veel personele uitdagingen met zich mee. Daarom proberen we ons vanuit allerlei branches te versterken. Denk dan ook aan werknemers uit de cv-branche die een carrièreswitch maken. Voor het installeren van warmtepompen is echt vakmanschap nodig. Het is een combinatie van verschillende technieken en dat mag je niet onderschatten. Dat maakt het ook boeiend voor het personeel dat wil overstappen.”

De energieprijzen zijn enorm gestegen en zullen de komende jaren niet meer op het niveau van pakweg twee jaar geleden terugkeren. Hoeveel impact heeft dat op de branche?

“De hoge energieprijzen gaan nog een tijdje effect hebben op de hele branche”, vervolgt De Waal. “Een airco is de afgelopen jaren gemeengoed geworden voor particulieren. Vroeger was het echt een luxeproduct. De behoefte aan koeling in de zomer is toegenomen en stoken met gas is duur geworden. Nu mensen inzien dat je goedkoper kunt verwarmen met een airco én we in de toekomst van het gas af moeten, heeft dat een enorm effect op de vraag. Dat gaat nog wel een tijdje zo blijven, verwacht ik. Ook de vraag naar lucht-water warmtepompen zal flink groeien. Overigens geldt dit niet alleen voor de particuliere markt, maar ook voor het mkb en de utiliteit. Mede door de energieprijzen zie je ook dat mensen steeds beter inzicht in het product willen hebben. Hoeveel verbruikt het apparaat, wat levert het de consument op?”

En de kantorenmarkt? Wat kunnen we daar verwachten?

“Kantoren moeten sinds begin dit jaar allemaal energielabel C hebben. Dat is nog lang niet overal het geval en daaraan kan een warmtepomp bijdragen. We krijgen daar veel aanvragen voor, al zijn er ook moeilijkheden. De energietransitie zou best sneller kunnen gaan, fabrikanten willen graag, maar er zijn veel wetten en regels die de transitie vertragen. Eigenlijk zou iedereen die bij de transitie betrokken is water bij de wijn moeten doen. Van beleidsmakers tot kantooreigenaren. Dan zou er een stuk sneller verduurzaamd kunnen worden. De verduurzamingsslag is wel echt op gang gekomen in deze markt. Die gaat ook niet meer stilvallen. Dat zie je overigens niet alleen bij de kantorenmarkt, maar ook op de consumentenmarkt. Steeds meer mensen willen inzicht hebben in wat het apparaat kan en alle facetten optimaal benutten. Dat zie je in alle markten terug.”

Hoe zou je de afgelopen tijd beschrijven voor LG Air Solution?

“Het was een bewogen periode”, zegt De Waal. “Als we puur naar de bedrijfsresultaten kijken, dan was het fantastisch, maar we hebben afgelopen maanden en jaren wel voor flinke uitdagingen gestaan. Voornamelijk op logistiek gebied. Er waren weinig zeecontainers beschikbaar, dus was het lastig om spullen naar Europa te vervoeren. We vervoerden vaker per trein, omdat het op zee onrustig was. Dat was niet goedkoper, maar daardoor konden we wel blijven leveren op momenten dat onze concurrentie dat niet meer kon. Dat heeft ons marktaandeel vergroot. Ook moesten we creatief zijn. Sommige componenten waren schaars, waardoor LG deze onderdelen zelf is gaan produceren. Dat kostte energie, maar met resultaat.”

Bron tekst en beeld: LG Air Solution