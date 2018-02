Opdrachtgevers en bouwers kunnen niet meer om CSC heen

Het CSC-keurmerk staat al bijna een jaar stevig in de markt. Inmiddels hebben diverse partijen zich verbonden aan het initiatief door middel van een certificering. Hoogste tijd om de status quo op te maken en deze koplopers in de productie van duurzaam beton aan het woord te laten over de meerwaarde van het keurmerk.

Het is inmiddels alweer bijna een jaar geleden dat de eerste certificaten werden uitgereikt. “Het certificaat draagt bij aan het verbeteren van de duurzaamheid in de gehele bouwketen”, liet Thies van der Wal, Duurzaamheid/MVO bij VBI weten. Als certificaathouder van het eerste uur kijkt hij nu terug op de impact van CSC in de eigen organisatie en leveranciers.

“Het maakt me trots dat we als een van de eerste certificaathouders laten zien dat we op kop lopen op het gebied van de verduurzaming van de betonketen. Interessant aan het keurmerk is dat het beoordelingssysteem ingericht is op waarden, zoals bijvoorbeeld ook de Sustainable Development Goals. Doordat je wordt beoordeeld op verantwoorde herkomst van materialen, ga je hierop processen optimaliseren.” Dit geldt ook voor de leveranciers van de grondstoffen. “Het geeft ons de mogelijkheid om onze leveranciers hierin mee te nemen. Dat wordt ook onze volgende stap.”

Meewerken aan volledige verduurzaming

Door partners te betrekken bij het keurmerk en ervaringen te delen, wil VBI naar een situatie toewerken waarin ook haar partners actief meewerken naar volledige verduurzaming van de betonketen. “We proberen actief onze leveranciers te vertellen over de voordelen van de certificering en het verduurzamen van beton in het algemeen.” Van der Wal vindt daarnaast dat een CSC-certificering een haalbare kaart moet blijven voor kleinere organisaties met een beperkter budget. “Daarnaast moeten we onder de aandacht brengen wat een certificering teweeg kan brengen in eigen processen en die van je partners.”

VBI werkte in 2015 mee aan enkele pilots mee toen het keurmerk werd ontwikkeld. “Voor de echte certificering zijn we opnieuw gestart. Binnen een aantal weken rondden we het proces af met een bronzen score. Het hoeft dus helemaal niet lang te duren om een certificering te behalen.” Voor de toekomst heeft VBI het plan om een nog hogere score te behalen. “In onze huidige situatie was brons onze hoogst haalbare certificering, maar in de toekomst kunnen we met hulp van onze leveranciers een gouden waardering in de wacht slepen.”

Stappen zetten met energietransitie en circulariteit

Het keurmerk is inmiddels ook doorgedrongen bij zand- en grindproducenten. Als eerste partij ontving K3Delta het CSC-certificaat. “Je kunt verduurzaming onderverdelen in verschillende aspecten”, vertelt directeur Dammy Evertse. “Denk aan CO 2 -uitstoot, de energietransitie en circulariteit. Op al deze terreinen zetten wij grote stappen.” Op het vlak van circulaire ontwikkelingen is K3Delta aan de slag met een onderzoek naar het innemen en verwerken van betonpuin. “Dit willen we vervolgens verwerken tot hoogwaardig betongranulaat, om dat te blenden met primaire grondstoffen aan de hand van klantwensen. Ook op het vlak van de energietransitie en het terugdringen van CO 2 -uitstoot ondernemen we actie. Zo openden we een zonnepanelenveld van twee hectare, waarmee we ongeveer de helft van onze energiebehoefte zelf invullen.”

Het contactmoment met CSC kwam voor K3Delta in de lente van 2017. “Toen hoorden we dat Mebin haar eerste certificaat had opgehaald. We wisselden toen ervaringen uit en stelden onszelf de vraag wat wij als grondstoffenleverancier konden betekenen. Vervolgens hebben wij een certifi cering aangevraagd voor al onze productielocaties.” Bij het in de wacht slepen van de certifi cering viel het K3Delta op dat de toetsingscriteria vooral zijn geënt op de betonindustrie. “Een aantal zaken zijn niet relevant voor grondstoffenproducenten, terwijl die wel getoetst worden. Door dit toetsingsproces beter te spiegelen en te koppelen aan ‘onze’ tak van sport, kan het certificaat interessanter worden.” Wanneer het certificaat zich blijft ontwikkelen, kunnen partijen als overheden en bouwers niet meer om het gewilde stuk papier heen. “Als grote Nederlandse bouwers zich committeren aan dit certificaat, krijgt het meerwaarde. Het behalen van de eerste CSC-certificaten was een grote stap voor veel partijen.”

CSC als officiële standaard

Het keurmerk CSC is sinds 2017 de officiële standaard in ons land en vervangt het Beton Bewust voor betonmortelfabrikanten. Het Beton Bewust keurmerk was tot 1 oktober van 2017 geldig en wordt dus opgevolgd door een internationale certificering voor zowel betonmortelfabrikanten als prefab fabrikanten. Het internationale keurmerk wordt gedragen door de wereldwijd actieve Concrete Sustainability Council (CSC). Daarmee kan overal ter wereld sprake zijn van op verantwoorde wijze gewonnen grondstoffen voor beton. Inmiddels begint het certificatiesysteem ook in buurlanden en op andere plekken in de wereld voet aan de grond te krijgen. Daarmee levert verantwoord geproduceerd beton een groeiende bijdrage aan vermindering van de CO2-uitstoot. CSC-NL is de Regional System Operator (RSO) voor het Concrete Responsible Sourcing Certifi cation System en vertegenwoordigt daarmee CSC in Nederland. Op dit moment zijn er in Nederland drie certificerende instellingen (KIWA, SGS Intron en SKG-IKOB) die het traject mogen uitvoeren en bij voldoende resultaat een certificaat namens CSC mogen uitgeven.

Foto bovenaan: van links naar rechts staan Stefan van Uffelen (CSC), Remco Kerkhoven en Màrie van der Poel (CSC-NL), Dammy Evertse en Martin Koopmans (K3Delta) en Arjen van der Drift (Kiwa).