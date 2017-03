‘Het Nieuwe Koelen’ onder de aandacht

Duurzaam Gebouwd-partner Colt International neemt op 5 en 6 april deel aan vakbeurs Logistics & Distribution 2017. Op de stand presenteert de organisatie ‘Het Nieuwe Koelen’.

Bij ‘Het Nieuwe Koelen’ wordt tot ongeveer 90% minder energie verbruikt dan bij gebruikelijke airco-units. Op de stand is het mogelijk om zelf deze koeling te ervaren. Daarnaast laat Colt International zien hoe een klimaatsysteem kan bijdragen aan het verhogen van arbeidsproductiviteit en het verbeteren van arbeidsomstandigheden.

Data en locatie

Colt International is te bezoeken op 5 en 6 april 2017, op de stand A516. Entree is gratis. De locatie van het event is de Brabanthallen in Den Bosch. Registreer via deze link.