Modern en duurzaam distributiecentrum voor medische middelen

Mediq is gestart met de bouw van een technologisch hoogwaardig distributiecentrum in Bleiswijk. De bouw vindt plaats volgens de BREEAM-duurzaamheidseisen.

WDP en VDR Bouwgroep zorgen voor de realisatie van dit gebouw op het Prima Bedrijvenpark, dat een oppervlakte krijgt van 20.000 m2. Hierbij werken de bedrijven nauw samen met Knapp, specialist in magazijnlogistiek.

Hoge kwaliteitsnormen en zonnepanelen

Mediq streeft ernaar het duurzaamheidscertificaat BREEAM-NL Excellent voor dit nieuwe distributiecentrum te behalen. Zo gaat het gebouw voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen voor opslag en orderverzameling van medische hulpmiddelen. Daarnaast is het plan dat er zonnepanelen op het dak komen, die er voor zorgen dat Mediq bijna geen gebruikt hoeft te maken van het elektriciteitsnet.

Ergonomisch ingerichte werkplekken

Voor de medewerkers van dit distributiecentrum verbetert de kwaliteit van hun werk, omdat een beperkt deel van de orderverzameling handmatig plaatsvindt. Daar komt bij dat de magazijnwerkplekken ergonomisch zijn ingericht. Naast de magazijnen is 1.500 m2 gereserveerd voor kantoren en speciale ruimten van bijvoorbeeld maatwerkoplossingen voor stomapatiënten en het spoelen van medische pompen.

Oplevering in 2017, ingebruikname in 2018

De oplevering van dit distributiecentrum vindt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2017 plaats. Na het testen van onder meer de logistieke systemen verhuizen de producten van de Mediq-distibutiecentra in Didam, Moordrecht, Nieuwegein en Oud-Beijerland begin 2018 gefaseerd naar deze nieuwe locatie. In dit gebouw komen Mediq ruim 20.000 producten: medische hulpmiddelen en zorgoplossingen.