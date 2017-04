Energiebesparing in logistieke en distributiesector

Auteur: Tim van Dorsten

Het Nieuwe Koelen met adiabatische koeling. Volgens Colt International zorgt deze manier van koelen voor een energiebesparing van zo’n 90%.

Dit vertelde marketingmanager Sarah El Mouden van deze klimaatspecialist tijdens de vakbeurs Logistics & Distribution in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. “Verdampingskoeling is energiezuiniger dan een conventioneel systeem. Deze manier van koelen werkt steeds efficiënter naarmate de buitentemperatuur stijgt. Boven de 30 graden kan de lucht 10 graden of meer afkoelen, wat zorgt voor een effectief koelresultaat. Daarbij is de investering lager, wat resulteert in een snelle terugverdientijd. De Total Cost of Ownership geldt voor ons namelijk als een belangrijk uitgangspunt.”

Geschikt voor grote ruimten

“Onze adiabatische koeling is goed te combineren met bestaande ventilatievoorzieningen. Het is met name geschikt voor grote ruimten en ruimten waar het ventilatiesysteem niet kan voorzien in een comfortabel en productief werkklimaat”, legt ze uit. “Denk hierbij aan distributiecentra, kunststof-, food- en metaalindustrie en datacenters.” De luchttoevoer bestaat uit 100% frisse, schone buitenlucht, die wordt gecombineerd met de afvoer van warme lucht op hoog niveau. Moderna Textielservice in Hardenberg (zie bovenstaande foto) heeft dit systeem toegepast bij haar nieuwe pand, dat in 2015 is opgeleverd.

Energiebesparing met roldeuren

De energiebesparing is de logistieke en distributiesector beperkt zich niet tot koeling. Ook de roldeuren kunnen hierbij een rol spelen. Specialist Efaflex zorgt voor deuren met snelle openings- en sluitingssnelheden, vertelt Roy Lodewijk. “Zo blijft de gewenste temperatuur behouden. Daarnaast bieden we thermisch gescheiden isolatielamellen in onze deuren aan, waarmee we – afhankelijk van de deurgrootte – een warmte-isolatie tot 0,66 W/m2K bereiken.”

Energiezuinig verpakken

De verduurzaming van logistieke en distributiesector strekt zich verder. Zo werken banderolleerspecialist Bandall en drukkerij Max.Aarts samen in het concept Branding by Banding. “Door over te stappen op banderollen heeft een bedrijf minder verpakkingsmateriaal nodig”, legt Luuk Wessels van Max.Aarts uit. “Deze machines zijn energiezuinig en zorgen voor minimale onderhoudskosten. Daarnaast zijn onze banderollen composteerbaar, biologisch afbreekbaar en FSC-gecertificeerd.”