4.700 zonnepanelen op nieuw sorteercentrum

Het nieuwe sorteercentrum van DHL Parcel in Amsterdam moet gaat voldoen aan het duurzaamheidscertificaat BREEAM-NL Excellent.

Zo komen 4.700 zonnepanelen op het dak, die voor 80% van de benodigde elektriciteit gaan zorgen. Daarnaast wordt het gebouw voorbereid op het opladen van elektrische vracht- en bestelwagens.

Grotere sorteercapaciteit

Dit nieuwe gebouw komt aan de Kaapstadweg op het Atlaspark en neemt daar de plaats in van het huidige sorteercentrum. Met de komst van een nieuw pand wordt de capaciteit uitgebreid en worden de installaties verbeterd om meer en beter te sorteren. Zo krijgt dit centrum een sorteerinstallatie met een capaciteit van 12.000 pakketten per uur, met de mogelijkheid deze verder uit te bouwen.

10e pand van WDP voor DHL

DHL Parcel huurt deze locatie van logistiek vastgoedontwikkelaar WDP voor 15 jaar. Na oplevering verlaat DHL Parcel zijn bestaande WDP-pand aan de Hornweg in in Amsterdam om in dit crossdockmagazijn te trekken.Dit is het 10e pand binnen de WDP-portefeuille in de Benelux, waarin DHL gehuisvest is. De bouw en ontwikkeling van dit nieuwe sorteercentrum van ruim 14.000 m2 bedraagt in het totaal ruim € 35 miljoen. De bouw ligt in handen van Aan de Stegge Twello. De opening is waarschijnlijk in oktober 2018.