'Verduurzamen logistieke sector belangrijkste uitdaging'

De verduurzaming van de logistieke sector wordt de komende jaren de belangrijkste uitdaging. Dat blijkt uit een rapportage van ABN AMRO, die onder andere laat zien dat duurzaamheid steeds meer de norm wordt.

De bank verwacht dat de sector in 2018 met 2,5% groeit, volgend jaar met 1,5% en de omzet met 5,9%. Personeelstekort, Brexit en verduurzaming zorgen voor uitdagingen in de logistiek. De groeei van steden zorgt voor meer transport in de steden, waardoor geluidsoverlast en luchtvervuiling toenemen.

“De logistieke sector kan de nadelige gevolgen beperken en vooral het wegtransport kan hierbij een voortrekkersrol vervullen, bijvoorbeeld door elektrisch transport of door het bundelen van ladingen”, geeft sector econoom transport en logistiek Madeline Buijs aan van ABN AMRO. “Verder wordt duurzaamheid ook in de logistieke dienstverlening steeds meer de norm. Zo wordt in logistiek vastgoed vaker gebruikgemaakt van nieuwe technologie en worden panden steeds duurzamer.” Vanwege de hoogconjunctuur is dit een goed moment om te investeren in het verduurzamen van de logistieke sector. “Hierbij moet de hele keten, van opdrachtgever tot uitvoerder, een rol spelen.”