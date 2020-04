Bouwteam realiseert toekomstbestendige garage in no-time

Het nieuwe distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein is een enorme parkeergarage rijker. In bouwteamverband is in no-time een 4-laagse parkeergarage neergezet, die plaats biedt aan 1.277 personenauto’s.

De parkeergarage bij het nieuwe distributiecentrum van supermarktketen Jumbo in Nieuwegein is begin maart opgeleverd. Drie weken voor de bouwvak werd gestart aan de werkzaamheden en eind 2019 was alles gereed, zo laat uitvoerder Stam en de Koning weten via het Mobiliteitsplatform. De opdracht werd uitgevoerd voor EZ Park in een vast bouwteam. Frank Egelmeers, directeur van EZ Park: “Het werken in een bouwteam zorgt voor kortere lijnen en onze transparantie spreekt klanten aan. Door te werken met een vast team zijn we goed op elkaar ingespeeld en voorkomen we inefficiency en kunnen wij de klant snelheid garanderen.”

Toekomstbestendig

In totaal biedt de 4-laagse parkeergarage bij de Jumbo plaats aan 1277 personenauto’s. De begane grond is gereserveerd voor 279 personenauto’s en 29 motoren. Met een verdiepingshoogte van 4 meter is rekening gehouden om in de toekomst de begane grond te gebruiken als een parkeervoorziening voor 160 distributiebussen. In eerste instantie worden in de parkeergarage negen laadpalen geplaatst voor elektrische voertuigen. Het in de parkeergarage geïntegreerde onderverdeelstation heeft de capaciteit om dit aantal in de toekomst uit te breiden. Achter elkaar geplaatste hellingbanen maken een snelle ontsluiting mogelijk en beperken de verkeerscirculatie in de parkeergarage tot een minimum.

Volledig demontabel

Zoals alle parkeergarages van EZ Park is ook de garage in Nieuwegein demontabel en flexibel. De Ruiter: “De Jumbo parkeergarage is volledig demontabel. Hoewel uitbreiden altijd mogelijk is, wordt het bij de Jumbo misschien wat lastiger omdat er simpelweg weinig ruimte voor is.” Wat de parkeergarage bij het distributiecentrum zo bijzonder maakt is het formaat van het gebouw, legt De Ruiter uit. “Het is een kolossale garage van in totaal 256 meter lang. Er zitten twee dilataties in, dat zie je niet zo vaak bij parkeergarages.”

De hoofddraagconstructie van de Jumbo parkeergarage is opgebouwd uit een thermisch verzinkte staalconstructie met betonnen TT-liggers. De nog aan te brengen gevelbegroeiing bestaat uit een variatie van drie klimplanten. Verticale lamellen verfijnen de gevel en kaderen de verschillende typen planten. Het betreft een natuurlijk geventileerde parkeergarage. De gescheiden in- en uitritten en de entrees voor voetgangers worden geaccentueerd in de gevel met verticale lamellen in de bedrijfskleuren van Jumbo. De parkeergarage is met een passerelle verbonden met het distributiecentrum, zodat werknemers en bezoekers de oversteek droog kunnen maken.

