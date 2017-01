Bouwbedrijf draagt zelf bij aan eigen smart building

Na een renovatie naar energielabel A wordt het gebouw MM25 in Rotterdam het nieuwe hoofdkantoor van de TBI-ondernemingen Croonwolter&dros, Mobilis en Servicis.

Croonwolter&dros zorgt samen met zusterbedrijf J.P. van Eesteren voor de realisatie van dit gebouw aan de Marten Meesweg, dat een zogeheten smart building moet worden.

Slimme technologieën om minder energieverbruik

In dit gebouw komen diverse slimme technologieën, die zijn gebaseerd op het Amsterdamse gebouw The Edge. Zo gaat dit kantoorgebouw onder meer lokalisatiesensoren en intelligente data-infrastructuur bevatten om informatie van de gebruikers te verzamelen, waarmee de apparaten in het gebouwen worden aangestuurd en daardoor minder energie verbruiken. Daarnaast gaat deze techniek ervoor zorgen om efficiënter met ruimtes om te gaan. Verder moeten onder meer ledverlichting, een energiezuinige klimaatinstallatie en warmtewerend glas zorgen voor een energiereductie.

Nog 6.000 m2 te huren

Deze herontwikkeling is mogelijk gemaakt door Green Loan Facility, verstrekt door ABN Amro. Architectenbureau Dam en Partners is verantwoordelijk voor het ontwerp. Croonwolter&dros, Mobilis en Servicis hebben bij vastgoedinvesteerder OVG Real Estate een huurcontract getekend voor zo’n 8.400 m2. De verhuur van de overige 6.000 m2 is in handen van vastgoedadviseurs CBRE en DTZ/Cushman & Wakefield. De oplevering vindt plaats in de herfst van 2017.

