Ilja Werkhoven nieuwe directeur NeVaP

Ilja Werkhoven treedt 1 maart 2018 toe als nieuwe directeur van NeVaP. Eerder vervulde Mariëlle Wieman deze rol bij deze kennispartner van Duurzaam Gebouwd.

Werkhoven is sinds 2015 directeur bij Bewuste Bouwers, de organisatie die zich bezighoudt met duurzaamheid en veiligheid op de bouwplaats. Daarvoor werkte ze ruim 7 jaar als adjunct-directeur bij Stichting Vernieuwing Bouw en Regieraad Bouw, de voorlopers van De BouwCampus.

“Ik ben heel blij met de komst van Ilja”, vertelt voorzitter Alfred van den Bosch van het bestuur van NeVaP. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we met haar de groei gaan realiseren die we als vereniging voor ogen hebben.” Ook Werkhoven reageert enthousiast op haar nieuwe betrekking. “Ik ben ontzettend blij met mijn toekomstige nieuwe rol als directeur van NeVaP. Het is een platform waar innovatie en kennisdeling voorop staat en waar de maatschappelijke trends tastbaar gemaakt worden”, aldus Werkhoven.

Meer informatie

Meer informatie over de NeVaP vindt u op de officiële website.