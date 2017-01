Eerste ZEN-project in Renkum

Eind vorig jaar heeft woningcorporatie Vivare 45 nieuwbouwwoningen opgeleverd, die als eerste huizen voldoen aan de BENG-eisen.

Bij de totstandkoming, dat in samenwerking met Optimumplus gebeurde, was er veel aandacht voor bewonerscomfort. Beide partijen hebben goed gelet op wooncomfort, gezondheid, opleverkwaliteit en betaalbaarheid. De komende tijd gaat Vivare de ervaringen van de bewoners monitoren.

Beperkte warmtevraag door goed geïsoleerde schil

Dankzij een goed geïsoleerde schil houden de woningen de opgewekte warmte zo lang mogelijk vast. Hierdoor is de warmtevraag in de woningen beperkt. Dit heeft gezorgd voor een EPC-waarde van 0,0. De zonnepanelen op het dak brengen naar verwachting jaarlijks minimaal 3.100 kWh op. Daarnaast beschikken deze woningen over een gasgestookte HR-ketel, een gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning en lage temperatuurverwarming met vloerverwarming en convectoren.

Eerste ZEN-project

Deze 45 grondgebonden nieuwbouwwoningen gelden als het eerste opgeleverde ZEN-project. ZEN staat voor zeer energiezuinige nieuwbouw: van bijna energieneutraal (BENG) tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het is sinds 2015 het vervolgprogramma van het Lente-akkoord. Optimumplus is een samenwerking van Van Campen Bouwgroep, Klomps Bouwbedrijf en architectenbureau ARX.

Foto: RVO.nl