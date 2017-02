Zelfdenkende, zelfsturende en zelflerende woning

Auteur: Gerrit Tenkink

Dura Vermeer start deze maand met de bouw van IRIS: een slimme woning dat zich aanpast aan het gedrag en patronen van de bewoners. Een zelflerend systeem focust op veiligheid, duurzaamheid en gezondheid en verhoogt volgens de bouwer de kwaliteit van leven.

De eerste 2 pilotwoningen komen te staan in de duurzaamste wijk van Nederland: Tuinen van Sion in Rijswijk-Buiten. De oplevering van de woningen vindt plaats na de bouwvak. In de ene pilotwoningen wordt getest, getoetst en verder ontwikkeld. In de andere woning zorgt het gebruik van de eerste bewoners voor waardevolle inzichten voor de volgende stappen in de doorontwikkeling van IRIS.

Informatie uit sensoren en apps

Ester Vrij is ontwikkelaar bij Dura Vermeer Bouw Zuid West. Zij legt uit wat de mogelijkheden zijn. “In de woning hebben we diverse innovaties opgenomen. Zo zorgt een centraal systeem in de woning ervoor dat alle informatie uit sensoren, apparaten, apps en andere bronnen met elkaar worden verbonden én direct onderling laat communiceren. Zo doet de woning zelfdenkend zijn werk. Het systeem reageert bijvoorbeeld zelfstandig op waterlekkage. De toevoer wordt dan automatisch afgesloten. Hebben de zonnepanelen op de woning voldoende energie opgewekt en opgeslagen in de accu? Dan gaat de wasmachine of de vaatwasser aan. De CO 2 -meter geeft een melding als het CO 2 -niveau in de woning gevaarlijk is, zodat de ventilatie zijn werk kan doen.”

Verbinding installaties met systeem

Maar naast zelfdenkend is de woning ook zelfsturend. De verlichting reageert op beweging in de ruimte, maar kan ook het leefpatroon nabootsen, bijvoorbeeld tijdens vakanties. IRIS verbindt de verschillende installaties zoals zonnepanelen, de warmtepomp en de thuisbatterij met het smart home systeem. Software-updates stemmen deze nog beter op elkaar af om onnodig energieverbruik te voorkomen. Het IRIS-platform geeft inzicht in het energie- en watergebruik van alle apparaten in de woning. Met 1 knop wordt de woning in spaarstand gezet om sluipstroom te voorkomen. Daarnaast is de woning extra veilig door gebruik te maken van meerdere innovaties. Met de combinatie van slim hang- en sluitwerk en camera’s voelt een huis veilig, of bewoners er nu zijn of niet. Ook de persoonsgebonden toegang van IRIS, in plaats van ouderwets sleutels uitlenen, maakt een woning een stuk veiliger.

De woning wordt extra veilig door gebruik te maken van meerdere innovaties.' Ester Vrij, Dura Vermeer

Zelflerend voor comfort en veiligheid

Verder is de woning zelflerend. Regelmatige updates zorgen er voor dat de woning zich aanpast aan het gedrag van de bewoner. Ook leert het systeem de bewoner beter kennen, zodat het suggesties kan doen om het leven comfortabeler, gezonder, duurzamer en veiliger te maken. Uiteraard is het dan aan de bewoner zelf of hij gebruik wil maken van de bovengenoemde mogelijkheden. Maar hij kan ook verder gaan door heel persoonlijke voorkeuren toe te voegen. “Denk daarbij aan het inschakelen van het koffiezetapparaat op het moment dat de wekker gaat of het aanzetten van de favoriete muziek als hij de woning betreedt. De verlichting kan zelfs van kleur veranderen, zodat de sfeer in huis varieert van koel tot warm en van dag- naar nachtbeleving.”

Systeem laagdrempelig en uitbreidbaar

IRIS beschikt over een basis smart-homepakket, waarmee de woning direct slim wordt. Dit pakket kan op termijn eenvoudig uitgebreid worden met andere slimme apparaten. “Vanaf de smartphone of tablet heeft de bewoner de regie over alle informatie voor het beheer en onderhoud van de woning, maar het is ook mogelijk om de app aan te sturen via de browser. Het systeem is laagdrempelig. We starten met het aanbieden van de Iris-basis. Dit omvat beveiliging, slimme verlichting, klimaatsensoren en energieverbruikssensoren. Zo wordt de woning direct veiliger, gezonder en duurzamer. De bewoner kan dan vervolgens zelf naar wens meer apparaten aansluiten. Dit kunnen slimme apparaten zijn, bijvoorbeeld een slimme koelkast, tv, wasmachine of robotstofzuiger, maar ook bestaande apparatuur kan middels draadloos bestuurbare stekkerdoosjes worden aangestuurd.”

De basis omvat beveiliging, slimme verlichting, klimaatsensoren en energieverbruikssensoren, waarmee de woning veiliger, gezonder en duurzamer wordt.' Ester Vrij

Basisuitvoering voor toegankelijke prijs

Vrij kan nog niet zeggen over de meerkosten van een Iris-woning. “De intentie is om de Iris-basisuitvoering voor een zeer toegankelijke prijs aan te bieden. De gebruiker kan het pakket naar wens aanvullen met overige slimme apparatuur.”

Beeld bovenaan: artist impression van de woningen zoals die gebouwd gaan worden in de wijk Tuinen van Sion in Rijswijk-Buiten. Dura Vermeer richt 2 van deze woningen in als Iris-woning.