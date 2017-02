TNO: BouwHub is efficiënter, schoner en goedkoper

Een nieuwe vorm van bouwlogistiek met de BouwHub van VolkerWessels Bouwmaterieel blijkt zeer effectief om efficiënter, schoner, goedkoper en met minder overlast te bouwen.

Dat is de conclusie van onderzoek van TNO en hogescholen in Rotterdam en Utrecht, die 28 weken nauwlettend het bouwproces van de Trip in Utrecht volgden. Nieuwbouwproject de Trip werd door VolkerWessels onderneming Boele & van Eesteren met behulp van de BouwHub gerealiseerd. De BouwHub is een locatie aan de rand van de stad waar alle benodigde bouwmaterialen naar toe worden gebracht. Op de BouwHub worden dagproductie-pakketten samengesteld die met zuinige wagens naar de bouwlocatie worden vervoerd. ‘Runners’ zorgen ervoor dat alle pakketten op de juiste plek komen, zo kan er veel sneller gewerkt worden.

Minder bouwmaterialen en voertuigen

Een ander voordeel is dat er op de meestal krappe bouwplaats veel minder bouwmaterialen en voertuigen zijn. Zo blijft er meer ruimte over om werkzaamheden uit te voeren. Dit komt ook ten goede aan de veiligheid op de bouwplaats. Werknemers maken ook gebruik van de BouwHub: ze parkeren daar en reizen dan samen in een busje naar de bouwlocatie. Werknemers kunnen direct aan de slag aangezien alles bij hun werkplek al klaar staat. De busjes nemen op de weg terug naar de BouwHub afval van de bouwplaats mee.

Andere milieuvoordelen

Bewuste Bouwers, een stichting die bijdraagt aan de professionalisering van de bouwbranche, beoordeelde de BouwHub (in Nieuwegein) met een Best Practice op het thema ‘milieu’. Uit het onderzoek blijkt dat de BouwHub veel beter scoort dan ‘traditionele’ bouwlogistiek als het gaat om het aantal ritten naar de bouwplaats, uitstoot van schadelijke gassen, tijdsduur van bouwactiviteiten, besparing van bouwmaterialen en overlast voor de omgeving.

Efficiënter

Uit het onderzoek bleek tevens dat op de BouwHub veel efficiënter wordt omgegaan met bouwmaterialen. Door een beter logistiek beheer en het samenstellen van dagproductie-pakketten bleek na de bouw van de Trip een restvoorraad achter te blijven van zo’n € 46.000,-. Normaal gaan veel van deze bouwmaterialen verloren bij productie en afvoer, nu kunnen die terug naar de leverancier of worden die via de BouwHub bij een nieuw project gebruikt.

Nieuwe projecten

Ook andere projecten in Utrecht maken inmiddels gebruik van de BouwHub. Zo wordt deze innovatieve bouwlogistiek op dit moment ingezet bij het Voorzetgebouw en het Paviljoen van winkelcentrum Hoog Catharijne. Deze projecten worden gerealiseerd vlak naast het Centraal Station op een bijzonder lastig te bereiken locatie. Ook hier wordt zorgvuldig onderzoek gedaan naar de prestaties van de BouwHub.

