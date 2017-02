Bewoners voor huis van de toekomst

De woning Futurum aan de Ligthartstraat in het Brabantse dorp Deurne is sinds deze week bewoond. Voor deze sociale huurwoning zijn energiebesparende maatregelen uitgevoerd. Daarnaast is het toekomstbestendig gemaakt met moderne technologie.

Het huis is gebouwd in de jaren 70 en heeft een grote energetische renovatie ondergaan. Zo zijn de wanden naar binnen toe geïsoleerd. De kozijnen zijn vervangen door ramen met tripleglas. Verder liggen 25 zonnepanelen op het dak, die zorgen voor 300 Wp. Ook kreeg de woning een energiezuinige installatie voor verwarming en warm tapwater. Daarnaast is het losgekoppeld van het gasnet, met als doel om het eigen energieverbruik zelf op te wekken.

Autoatiseringsfunctie voor verlichting en beveiliging

Daarnaast is het huis uitgerust met automatiseringsfuncties, zoals verlichting en beveiliging. “Ik vind het fijn om een bijdrage te kunnen leveren aan die zoektocht hoe we anders met energie kunnen omgaan”, zegt bewoonster Hester Vosmeer. “Sommige dingen zullen anders zijn dan we gewend zijn: zelf energie opwekken, koken op elektriciteit, lage temperatuurverwarming, veel informatie krijgen over hoeveel energie we verbruiken, een smartphone of tablet gebruiken voor bijvoorbeeld verlichting of beveiliging.”

Info over energiezuinig en levensloopbestendig wonen

Dit project dient woningbouwvereniging Bergopwaarts informatie opleveren om de juiste keuzes te maken voor de aanpak van de verdere woningvoorraad op het gebied van energiezuinig en levensloopbestendig wonen. “Wat op papier goed is, werkt lang niet altijd voor grote groepen mensen”, geeft directeur-bestuurder Chris Theuws aan. “De bewoners van dit huis gaan ons helpen erachter te komen wat echt zin heeft.”