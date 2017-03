Eerste bedrijf met NOM Keur

Auteur: Tim van Dorsten

Als eerste partij heeft Renolution het onlangs gelanceerde NOM keur 1.0 ontvangen van Stroomversnelling. Algemeen directeur Jan Willem Sloof is hier erg blij mee. “We hebben nu bewijs dat ons concept theoretisch klopt.”

Het NOM Keur geeft woningeigenaren de zekerheid dat wie Nul-op-de-Meter (NOM) claimt ook NOM levert. Het zet een kwaliteitsstandaard neer die Stroomversnelling met NOM voor ogen heeft.

Bevestiging dat theorie klopt

Daarom beschouwt Sloof de toekenning van dit keurmerk als een bevestiging voor zijn Renolution-concept. “Met dit keurmerk kunnen we woningcorporaties bewijzen dat Renolution niet alleen in de theorie klopt, maar ook in de praktijk werkt.” Hij ontving dit keurmerk namelijk op basis van de bewijzen van 2 grondgebonden woningprojecten in het Brabantse Vlijmen (zie bovenstaande foto), die zijn bedrijf respectievelijk in december 2016 en in februari 2017 naar Nul-op-de-Meterniveau heeft gebracht.

Beschrijving van werking NoM

Sloof zorgde hierbij voor een uitgebreide beschrijving. “In ons dossier hebben we diverse zaken uitgelegd, waaronder:

Het soort installatie

Hoe halen we Nul-op-de-Meter?

Hoe ziet de schil eruit?

Hoe verwarmen we?

Dit hebben we in 2-voud ingediend bij de commissie, die bestond uit onder meer adviespartijen. Zij waren vooral onder de indruk van onze overzichtelijkheid.”

Wij werken altijd volgens de principes van de Trias Energetica' Jan Willem Sloof, Renolution

Principes van Trias Energetica

Sloof is blij met de introductie van dit NOM Keur. “Er is een wildgroei aan Nul-op-de-Metermodellen”, geeft hij aan. “Sommige partijen isoleren de schil van de woning minder, om dit met meer installaties op te vangen. Dat werkt in mijn ogen niet. Wij werken altijd volgens de principes van de Trias Energetica: eerst maximaal isoleren, want dit zorgt voor een lagere energievraag.”

Duidelijkheid voor woningcorporaties

Daarbij hoopt hij dat Stroomversnelling voor duidelijkheid zorgt naar woningcorporaties. “Nu bestaat nog NOM Keur 0.1, terwijl die bedrijven geen praktijkbewijs hebben dat hun NoM-concept werkt. Met de toekenning van NOM Keur 1.0 hebben wij dat gedaan.” Projectmanager NOM Simon Verduijn van Stroomversnelling bevestigt dit verhaal. “Het NOM Keur 0.1 hebben we toegekend aan bedrijven die ons hebben meegeholpen om het NOM Keur begin dit jaar op te richten. Aan het eind van het jaar schaffen we het NOM Keur 0.1 af; zo motiveren we marktpartijen om het NOM Keur 1.0 te behalen. Daarnaast publiceren we inmiddels op Stroomversnelling.nl een lijst van NOM Keur-houders.” Het blijft overigens niet bij NOM Keur 1.0. “We willen de kwaliteit blijven verhogen, dus verwacht ik dat er in de toekomst ook een 2.0- en een 3.0-versie komt. Maar dat duurt nog even: 1.0 bestaat pas sinds begin dit jaar.”

Op Stroomversnelling.nl staat een lijst van NOM Keur-houders' Simon Verduijn, Stroomversnelling

3 stappen van NOM Keur

Overigens heeft Renolution pas de 1e stap van de NOM Keur-certificering behaald. “We onderscheiden 3 stappen”, legt Verduijn uit. “De propositie, de toepassing en de levensduur. Dit kan in totaal 3 jaar duren. Renolution heeft de propositiefase voltooid en kan nu verder gaan naar de toepassingsfase. Hierbij gaat het om de uitvoering van het theoristische concept. Mocht een huis bijvoorbeeld niet noord-zuid maar oost-west georiënteerd zijn, dat moet het bedrijf zijn NoM-concept hierop kunnen aanpassen. Zo willen we ervoor zorgen dat bedrijven eenvoudig een grote hoeveelheid verschillende soorten huizen kunnen verduurzamen naar Nul-op-de-Meter.”

Prefab staalframeconstructie

Het Renolution-concept gaat uit van een prefab staalframebouw. Deze bouwmethode bestaat uit een lichte stalen constructie, waarop dak- en gevelelementen worden gemonteerd die in de fabriek zijn voorzien van passende kozijnen en beglazing. Jan Willem Sloof ontvangt komende woensdag 12 april om 17.10 uur het NOM Keur 1.0 van Stroomversnelling tijdens Building Holland.