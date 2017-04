Corporaties werken samen aan vernieuwing

Alle woningen CO 2 -neutraal in 2050 en meer huurwoningen voor verschillende doelgroepen. Dit zijn 2 van de 6 thema’s waarmee zo’n honderd woningcorporaties samen aan de slag gaan, zo bleek tijdens de aftrap van de Aedes’ Vernieuwingsagenda ‘Slimmer en beter voor elkaar’.

Dit meldt de vereniging van woningcorporaties. “Binnen en buiten de sector gebeurt al veel”, liet Aedes-bestuurslid René Scherpenisse weten. “Laten we dat gebruiken en ontsluiten: dat betekent minder wielen uitvinden en meer kennisdelen.” In het totaal hebben de corporaties 6 coalities gevormd, over de thema’s:

verduurzaming

betaalbaar bouwen en wonen

leefbare wijken en buurten

wonen en zorg

digitalisering en informatievoorziening

verbeteren van bedrijfsvoering

Half november volgen eerst resultaten

Deze coalities gaan binnenkort van start: in mei en juni vindt voor elke coalitie een aftrap plaats. De eerste resultaten worden half november gedeeld. Bij deze Vernieuwingsagenda zijn naast Aedes ook ActiZ, Bouwend Nederland, CVN, Het Corporatiehuis, Kennisplatform Corpovenista, Platform31 en Stroomversnelling als partners betrokken. Aanmelden kan nog steeds, kijk hiervoor op Aedes.nl.