Innovatief en energieneutraal bedrijfspand opent deuren

De deuren van een nieuw bedrijfspand van Dubotechniek (onderdeel van VolkerWessels) en OSH gaan open op 11 mei. Tijdens de opening kunnen genodigden kennismaken met de nieuwste plug & play innovaties.

Dubotechniek groeide sinds de oprichting in 1999 als stichting uit tot een commercieel bedrijf met 60 medewerkers. Belangrijke wapenfeiten zijn de oprichting van een eigen service- en energiebedrijf en de introductie van de plug & play WKO-installatie ONE. Daarnaast werd de organisatie in 2008 een onderdeel van VolkerWessels en werd handelsonderneming OSH opgericht.

Energieneutraal

Nu wordt de droom van directeur Ad van Rijsewijk werkelijkheid. Het bouwen van een innovatief en energieneutraal bedrijfspand is gelukt. Op 10 maart 2017 zijn de medewerkers van OSH, het team ONE en de Service & Energie afdeling verhuisd naar een nieuw pand.

Tijdens de opening vandaag kunnen genodigden kennismaken met de nieuwste plug & play innovaties. De WKO-installatie ONE, de Comfort Distributie Set en de installaties voor in Nul op de Meter-woningen worden op deze locatie gefabriceerd en getest. Na het officiële programma is er gelegenheid om te netwerken.