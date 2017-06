Smartwoning als nieuw woningconcept

Met de Smartwoning beschikt Timpaan over een nieuw, betaalbaar woningconcept.

Dit is een kwalitatief hoogwaardige woning van 6 meter breed. Het beschikt over een glazen gevel, een veranda en een groot dakoverstek. Daarnaast heeft de woning standaard een EPC van 0 en is het om te vormen naar Nul-op-de-Meterniveau.

Geschikt voor 1- en 2-persoonshuishoudens

Dit nieuwe concept is vooral bedoeld voor de groeiende groep één- en tweepersoonshuishoudens, zoals starters en senioren. Aangezien Smartwoning betaalbaar is, komt het kopen van een grondgebonden woning voor hen binnen handbereik.

Interessant voor veel locaties

Volgens de ontwikkelaar is het Smart-concept interessant voor veel locaties. Zo kunnen deze woningen worden gegroepeerd rond een gemeenschappelijk binnengebied, zoals een hofje, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de grondexploitatie. Efficiënt gebruik van de ruimte en de hoge woningdichtheid zorgen voor een aantrekkelijke grondexploitatie, waardoor een hoge grondwaarde en een lage verkoopprijs mogelijk is. Naar verwachting worden deze woningen van Timpaan dit jaar nog in projecten in Heiloo en Ursum in de verkoop gebracht.