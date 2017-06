Voor de Bossche woningcorporatie Zayaz gaat Hoedemakers Bouw en Ontwikkeling aan de slag met de bouw van 39 Nul-op-de-Meterwoningen in Rosmalen.

De woningen komen in de buurt De Lanen in Rosmalen, een onderdeel van de wijk De Groote Wielen. In het totaal bouwt Hoedemakers in deze buurt ruim 300 nieuwe huizen, die zijn onderverdeeld in huur- en koopwoningen en verschillende prijscategorieën en woningtypen.

Nul-op-de-Meter voor de sociale-huursector

Met de Nul-op-de-Meterwoningen investeert Zayaz in meer sociale huurwoningen en zorgt ze voor zowel duurzame als betaalbare huizen. Deze woningen zijn bestemd voor de mensen met een jaarinkomen dat lager is dan € 36.135. “In een Nul-op-de-Meterwoningen ben je onafhankelijk van energiemaatschappijen en draag je een steentje bij aan de verlaging van de CO 2 -uitstoot”, liet wethouder Eric Logister van de gemeente ’s-Hertogenbosch weten bij de start van de bouw van de woningen.

Opties voor kopers

Daarnaast biedt Hoedemakers kopers de mogelijkheid om te kiezen voor ‘Smart wonen’ en ‘Zen wonen’, staat op de site van Parklanen, waaronder De Lanen valt. In het eerste geval beschikt de woning over slimme elektrafunctionaliteiten, zoals centrale lichtbediening en de mogelijkheid om je elektraverbruik te monitoren. In het tweede geval gaat het om een ‘Zeer energiezuiniger nieuwbouw’: een zelfvoorzienende woning waardoor de bewoner per saldo geen energie meer verbruikt van een energieleverancier.