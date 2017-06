Cambuur krijgt energieneutraal voetbalstadion

Naar verwachting speelt SC Cambuur in 2020 in het eerste energieneutrale voetbalstadion van Nederland.

Het college van B&W van de gemeente Leeuwarden heeft ingestemd met de plannen, die de ontwikkelcombinatie Wyckerveste en Bouwgroep Dijkstra Draisma in samenwerking met SC Cambuur en de gemeente heeft uitgewerkt. Dit nieuwe stadion verschijnt op het WTC-gebied, in het westen van deze Friese stad. Widdershoven architecten heeft voor het ontwerp gezorgd.

Belangrijke rol voor geothermiebron

Dit nieuw te bouwen stadion dient het meest duurzame en eerste energieneutrale voetbalstadion van Nederland te worden. Een belangrijke factor hierbij speelt een geothermiebron, dat warmte, elektriciteit en eventueel koude kan produceren. Deze bron levert genoeg energie voor 8.000 huishoudens. Naast dit nieuwe stadion krijgt dit WTC-gebied ook onderwijs, horeca en winkels. Daarnaast staat daar de overdekte kunstijsbaan Elfstedenhal.

Het nieuwe stadion van SC Cambuur krijgt 15.000 zitplaatsen, waarmee de club wil uitgroeien tot een stabiele Eredivisionist. Momenteel speelt de Friese club in de Jupiler League, een niveau lager. Overigens moet de gemeenteraad van Leeuwarden de plannen nog wel goedkeuren. Voorzitter Ype Smid ziet dit positief in. “De afgelopen jaren hebben we de gemeenteraad diverse malen op de hoogte gesteld. De college staat hier nu achter, dus ik ga uit van een positief besluit.”

Overleg met betrokkenen

De komende tijd zetten de betrokken partijen in op de betrokkenheid en afstemming van de omliggende wijken van het huidige stadion en het WTC-gebied, de supporters, Leeuwarder ondernemers en wijkpanels. Daarnaast vindt overleg plaats met de eigenaar van het huidige stadion over de ontwikkeling van dat gebied.