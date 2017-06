Groningse woningcorporatie introduceert sensorpakketten

Auteur: Tim van Dorsten

Na de zomer rust Woonstichting Groninger Huis maximaal 50 huurwoningen uit met sensortechnologie. Deze technologie heeft als doel dat haar huurders langer zelfstandig en veilig in hun eigen huis kunnen blijven wonen.

Deze thuistechnologie omvat diverse sensoren in het huis, die niet alleen naast het energieverbruik maar ook onder de regie van de bewoners hun eigen gedrag en gezondheid kunnen signaleren. “Het pakket is zo ontwikkeld, dat de bewoner zelf de keuze kan maken, wat de sensoren waarnemen: beweegt hij nog genoeg, slaapt hij regelmatig?”, vertelde corporatie-directeur Hilde van Ree. “Als de sensoren iets vreemds registreren, dan gaat automatisch een signaal naar de familie of naar de dokter, afhankelijk van wat de gebruiker zelf bepaalt. Degene die het signaal ontvangt, kan dan actie ondernemen.”

Samen met de Chinese technologiespecialist ZTE heeft Groninger Huis 3 sensorpakketten ontwikkeld:

Standaardpakket van € 7,50 per maand met 2 contactsensoren voor de voor- en achterdeur en 2 bewegingssensoren voor de woonkamer/keuken en het toilet

Uitgebreid pakket van € 10 per maand met 2 contactsensoren voor de voor- en achterdeur en 4 bewegingssensoren voor de woonkamer/keuken, het toilet, de slaapkamer en de badkamer

Volledige pakket van € 12.50 per maand met 2 contactsensoren voor de voor- en achterdeur, 4 bewegingssensoren voor de woonkamer/keuken, het toilet, de slaapkamer en de badkamer en 1 matrassensor

Nu langer thuis wonen, later ook duurzaamheid

“Met deze sensorpakketten richten we ons nu op het langer veilig en zelfstandig wonen”, laat projectleider Harry Martens van Groninger Huis weten. “In de toekomst kunnen we deze pakketten combineren met andere services, zoals de klimaatregeling in de woning. Deze corporatie installeert de sensoren in eerste instantie in maximaal 50 woningen. De volgorde gaat op basis van de datum van inschrijving. “We willen eerst met de huurders hun ervaringen evalueren, voordat we dit aantal opschalen. Maar gezien de ervaringen ‘proefwoners’ in de demonstratiewoning gaan we uit van een succes”, vertelt Martens.

Demonstratiewoning in Nieuwolda

Deze sensorenpakketten zijn een vervolgstap op de demonstratiewoning, waarin geïnteresseerden sinds afgelopen januari in het Groningse Nieuwolda kunnen ‘proefwonen’. Hun ervaringen gebruiken studenten van de Hanzehogeschool Groningen om meer inzicht te krijgen in het gebruik en de wenselijkheid van domotica. Deze demonstratiewoning is naast deze sensoren ook uitgerust met nieuwe technieken op het gebied van duurzaamheid. Zo wekt de woning meer energie op dan er wordt verbruikt en heeft het besturing voor het binnenklimaat, de energiebeheersing en koeling in de zomer. Accu’s kunnen de opgewekte energie opslaan.

Dit onderzoek is een onderdeel van het Project Duurzaam Nieuwolda, waarin naast deze onderwijsinstelling en de woningcorporatie ook Seinenergie, de gemeente Oldambt, Vereniging Dorpsbelangen Nieuwolda, Zorg Innovatie Forum, B+O Architecten en Sociaal Werk Oldambt samenwerken.

Foto: de demonstratiewoning in Nieuwolda.