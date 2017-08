Aandacht voor nieuwe initiatief DG Labs

DG Labs, de nieuwe tak van Duurzaam Gebouwd waarin ze nieuwe producten, diensten en innovaties met Partners ontwikkelt, krijgt de nodige aandacht. De eerste 10 panelleden hebben deelgenomen aan het initiatief en het eerste pilotonderzoek is verstuurd.

Opvallend is dat de deelnemers aan het panel bestaan uit partners en niet-partners. De uitkomsten van het pilotonderzoek worden actief meegenomen in de ontwikkelprocessen van DG Labs. Het initiatief ontwikkelt vanuit en samen met de klant. Daarvoor gebruikt ze een integrale aanpak, waarbij alle afdelingen van het kennisplatform betrokken worden.

Voor het ontwikkelen met en voor de community is er verbinding nodig. Wilt u een actieve rol spelen in de testfases van nieuwe producten of innovaties en bijvoorbeeld mee doen met een pilot of reviewtest? Meld u dan aan voor het DG Labs Klantenpanel en ontwikkel mee! Innovatie en betrokkenheid staan hoog in het vaandel bij Duurzaam Gebouwd en door de introductie van DG Labs kunnen wij onze community nog beter voorzien in hun behoeftes en vooruitstrevend blijven als Platform.

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan nu aan voor de nieuwsbrief en krijg als eerste meer uitleg en informatie over de nieuwe functionaliteiten, producten of innovaties.

Heeft u suggesties voor DG Labs?

DG labs ontwikkelt vanuit en met de klant en stelt uw suggesties dan ook erg op prijs. Heeft u bepaalde wensen of ideeën die u al bezoeker, lid of partner graag terug wilt zien?

Meld u dan aan voor het DG Labs Klantenpanel.

