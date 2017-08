Bank wil hele hypotheekportefeuille naar energielabel A

ABN Amro heeft de ambitie om haar gehele portefeuille onroerend goed te verbeteren naar gemiddeld energielabel A in 2030.

Dit liet de financiële instelling weten tijdens de presentatie van de cijfers over het tweede kwartaal van 2017 in haar nieuwe circulaire paviljoen Circl (zie foto). Hierin nam de winst van de bank toe met 45% toe tot 960 miljoen. Dit heeft mede te maken met de groei van de Nederlandse economie. “We leveren graag een bijdrage aan een beter milieu, een gezondere samenleving en een duurzamere economie”, laat topman Kees van Dijkhuizen. “ABN Amro is groot in het financieren van gebouwen en woningen. Als we die samen met onze klanten verduurzamen, kunnen we veel impact maken.”

Hulp bij verduurzaming vastgoed

Volgens Van Dijkhuizen wordt ABN Amro gezien als een van de voorlopers op het gebied van het verduurzamen van commercieel vastgoed. “De afgelopen jaren hebben we onze klanten in het commercieel real estate geholpen in het verduurzamen van hun panden. Dit gaan we breder trekken naar onze retailklanten, door ze te helpen bij de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen en vloerisolatie. We streven ernaar onze portefeuille onroerend goed in 2030 naar gemiddeld energielabel A te brengen.”

Deze bank financiert ruim 10% van het totaal aantal m2 van de gebouwde omgeving in Nederland. Dat komt overeen met een totaalbedrag van € 185 miljard aan uitstaande leningen voor woningen en gebouwen op de balans. Dat is tweederde van de leningen, die de bank heeft verstrekt. Het totaalbedrag aan leningen is € 270 miljard.

Beter energielabel, winst CO 2 -uitstoot

De eigen panden (89%) beschikken inmiddels bijna allemaal over energielabel A. In 2023 wil de bank zowel haar panden in eigendom als de huurpanden naar energielabel A hebben gebracht. 40% van de CO 2 -uitstoot in Nederland komt op het conto van de gebouwde omgeving. De CO 2 -uitstoot van de gebouwen die ABN Amro financiert, bedraagt zo’n 6 megaton per jaar. Door het verduurzamen van woningen en kantoren is de bank samen met haar klanten in staat om deze uitstoot te verminderen naar circa 4 megaton CO 2 per jaar vanaf 2030. Deze reductie van circa 2 megaton per jaar is gelijk aan de uitstoot van bijna 800.000 personenauto’s per jaar.

Foto: ABN Amro's circulaire paviljoen Circl. Duurzaam Gebouwd Magazine #37 besteedt hieraan uitgebreid aandacht.