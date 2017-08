Duurzaam Gebouwd introduceert dit najaar nieuwe lidmaatschappen

Duurzaam Gebouwd introduceert in het najaar van 2017 twee nieuwe manieren om onderdeel te worden van het hoogwaardige integrale netwerk in de vorm van lidmaatschappen. Met de lidmaatschappen, die binnenkort beschikbaar zijn, wil het kennisplatform de mogelijkheid geven om de drempel tot samenwerking te verlagen. Daarmee krijgen gelijkgestemden eenvoudiger de mogelijkheid om met het uitgebreide netwerk kennis te maken.



Het Persoonlijk Lidmaatschap geeft op persoonlijke titel toegang tot het netwerk en laat professionals actief kennisdelen. Het Bedrijfslidmaatschap geeft een organisatie de mogelijkheid om meerdere collega’s te laten profiteren van toegang tot onder andere evenementen.

Persoonlijk Lidmaatschap

Het Persoonlijk Lidmaatschap geeft de mogelijkheid tot persoonlijke profilering binnen het netwerk van Duurzaam Gebouwd. Doelgroepen zijn onder andere corporatiebestuurders, ZZP’ers, managers vastgoed, bestuurders van zorginstellingen, gemeentefunctionarissen, die actief bezig zijn met verduurzaming van de gebouwde omgeving. Zij wensen kennis, inspiratie en best practices om de volgende stap te zetten naar een duurzame leefomgeving. Op het moment dat het hen het beste schikt, kunnen zij dit online via de social media kanalen van Duurzaam Gebouwd, nieuwsbrieven of website verkrijgen. Daarnaast kunnen Persoonlijke Leden geïnspireerd worden door het Duurzaam Gebouwd Magazine of fysiek via de diverse evenementen die Duurzaam Gebouwd rijk is, zoals het Duurzaam Gebouwd Congres. Een Persoonlijk Lidmaatschap geeft direct toegang tot een groot netwerk van bouw- en vastgoedprofessionals en zorgt ervoor dat de oplossing voor diverse duurzaamheidsvraagstukken snel dichterbij komt.

Bedrijfslidmaatschap

Het Bedrijfslidmaatschap bevat een uitgebreide introductie in het netwerk via social media en de nieuwsbrief en geeft 2 personen van de organisatie toegang tot de Duurzaam Gebouwd Seminars en het Duurzaam Gebouwd Congres. Daarnaast krijgen organisaties die een Bedrijfslidmaatschap afsluiten 2 keer per jaar de mogelijkheid om redactionele aandacht te vragen voor innovaties, producten en visies en is een abonnement op het Duurzaam Gebouwd Magazine onderdeel van het pakket.

Meer over de lidmaatschappen

Meer weten over de nieuwe lidmaatschappen? Bekijk dan de pagina lid worden. Hier is het mogelijk om in te schrijven, om op de hoogte te blijven van de diverse lidmaatschappen.