Bank vergroent commercieel vastgoed binnen 10 jaar

Rabobank gaat verplichte energielabels introduceren bij nieuwe financieringen voor commercieel vastgoed. Dit geldt niet alleen voor kantoren, maar ook voor winkels, bedrijfshallen en verhuurde woningen.

Binnen 10 jaar wil ze haar hele portefeuille hebben vergroend, laat de bank weten. Hierbij kijkt de bank niet alleen naar de energielabels, maar ook naar de mate van circulariteit, vitaliteit voor de lokale omgeving en de exploitatie. Zo wil de bank haar klanten helpen om de waarde van hun investeringen op lange termijn op peil houden of verhogen.

Lat hoger leggen voor alle soorten vastgoed

“Wij volgen niet alleen de verplichte wetgeving voor kantoren, maar leggen de lat ook hoger voor andere soorten vastgoed”, zegt projectmanager Duurzaamheid Anke Verhagen van Rabo Real Estate Finance. In 2023 is energielabel C namelijk verplicht voor kantoren. “Wij pakken ook vastgoed mee, zoals winkels, bedrijfshallen en verhuurde woningen. Daarmee lopen we vooruit op maatregelen, die in onze ogen onvermijdelijk zijn.”

Volgens de bank daalt niet-verduurzaamd vastgoed binnen 5 tot 10 jaar sterk in waarde. Om dit te voorkomen, gaat de bank met haar klanten maatregelen bespreken die voor de klant realistisch en haalbaar zijn. “Met de maatregelen die wij gefaseerd in gaan voeren, verduurzamen we samen met onze klanten dus zo’n 50% van het vastgoed in Nederland”, geeft directeur Roel van de Bilt van Rabo Real Estate Finance aan. “Daarmee gaan wij het verschil maken. Wij helpen onze klanten om de waarde van hun investering ook op lange termijn te behouden. En dat is uiteraard ook in ons belang.”

Verduurzamingsmaatregelen belonen

Zo gaat Rabobank klanten inzicht geven in de energielabels in de eigen portefeuille. Daarnaast biedt ze haar klanten oplossingen aan door samen met partners vast te stellen, wat de specifiek te nemen duurzaamheidsmaatregelen zijn en in welk tempo de klant dit het best kan toepassen. “We zullen rendabele verduurzamingsmaatregelen tot 100% financieren en panden met een beter energielabel meer prijsvoordeel geven. Hiermee leggen wij de nadruk op het belonen van verduurzamingsmaatregelen”, aldus Verhagen.

