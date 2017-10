Utrecht bouwt verticale bossen

Auteur: Gerrit Tenkink

Met het Healthy Urban Quartier aan de Jaarbeursboulevard wil de stad Utrecht de natuur terughalen naar de stad. Doel: een gezonder leven. Belangrijk onderdeel van het plan zijn de 2 woon- en werktorens ‘Wonderwoods’.

Deze 2 toren zien eruit als een verticaal bos met groene beplanting op het dak en de balkons en aan de gevel.Het project moet recht doen aan de ambities die Utrecht heeft op het gebied van gezond stedelijk leven en het terughalen van de natuur in de stad. Het complex komt te staan aan de Jaarbeursboulevard in het Beurskwartier. Het ontwikkelconsortium G&S Vastgoed en KondorWessels Projecten ontwikkelt dit gebied. Namens dit consortium tekenden architectenbureaus Stefano Boeri Architetti en MVSA Achitects voor het plan. Jeroen Schilder is senior architect bij MVSA projectleider van Wonderwoods. Stefano Broeri Architetti was eerder al betrokken bij het Bosco Verticale in Milaan en heeft ervaring met ‘verticaal groen bouwen’.

Aan alle kanten aantrekkelijk en toegankelijk

Wonderwoods bestaat verder uit Playlab, een culturele publieksfunctie die een beleving biedt op het snijvlak van technologie en beeldende kunst. Maar de belangrijkste eye catchers zijn de 2 woontorens van 90 en van 70 meter hoog. In deze groene torens is plek voor wonen, werken, ontspanning en vermaak. Er is veel groen aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant. De torens zijn zo ontworpen dat ze aan alle kanten aantrekkelijk en toegankelijk zijn. Enerzijds zijn ze robuust en passen ze bij de andere grote kantoren rondom het Centraal Station. Anderzijds zijn ze op detailniveau aangepast voor een prettig straatniveau.

Duurzame onderdelen van de torens

De torens zetten in op een hoge BREEAM-certificering voor nieuwbouw. Het moet een duurzaam geheel worden, waarbij gebruik gemaakt wordt van een substantieel aantal zonnepanelen. Verder zijn veel duurzame en natuurlijke materialen in het gebouw verwerkt en komt er een collectieve wko. Vraaggestuurde installaties moeten zorgen voor een optimaal energiegebruik. Daarnaast gaat het opgevangen regenwater rechtstreeks naar de irrigatie van de beplanting. De ontwerpers van het gebouw verwachten dat de groene beplanting het welzijn van de gebruikers verhoogt, onder andere omdat het de temperatuur van het gebouw zowel in de winter alsook in de zomer zal reguleren. Daarnaast zal de beplanting fungeren als een natuurlijke geluidsbarrière.

1 hectare bos op balkons en dakterrassen

In het project Wonderwoods is plaats voor 360 bomen op de balkons en de dakterrassen en ruim 9.000 struiken en heesters. In afmeting is dat in totaal 1 hectare bos, goed voor 5.400 kilogram CO 2 -opname per jaar en 41.400 kilogram zuurstofproductie per jaar. Het groen vangt ook het nodige fijnstof af en zorgt voor het tegengaan van het Urban Heat Effect. Bij het ontwerp is vooral gekozen voor inheemse bomen en struiken. De gedachte daarbij is om aan te sluiten op de beplanting op de Utrechtse Heuvelrug.

De bouw start in het voorjaar van 2019, de oplevering vindt naar verwachting plaats in 2022.

Afbeeldingen: MVSA Architects